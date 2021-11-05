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施柏宇替女生戴項鍊好害羞　另一半想要的都記在心裡

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記者陳雅韻／台北報導

丹麥皇室精品喬治傑生（Georg Jensen）於台北SOGO忠孝店開設全新概念專賣店今正式開幕，邀男星施柏宇佩戴FUSION系列珠寶擔任嘉賓，並現場為幸運女粉絲佩戴他選搭的珠寶，他替粉絲戴上項鍊之時緊張全寫在臉上，他說：「送過女生項鍊，但替女生戴上真的是第一次。」

▲▼ 施柏宇 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲施柏宇佩戴風格簡潔的喬治傑生珠寶與腕錶亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

施柏宇也不經意洩露浪漫貼心的一面，自招過去曾送女友項鍊、戒指，對自己的品味頗有自信，他透露挑選禮物的秘訣是看兩人相處的感覺，再決定要送什麼，「對方想要什麼、想吃什麼餐廳，我會記在心裡」。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生進駐台北SOGO忠孝店。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）
▲喬治傑生SOGO忠孝店獨賣的DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷鍊墜（左）21,000元，純銀鍍白k金白色搪瓷耳環15,000元。

今施柏宇佩戴喬治傑生新款FUSION系列外，走進猶如珠寶盒般設計的專賣店，還展出SOGO忠孝專賣店獨賣的DAISY系列珠寶，雛菊造型的設計誕生於1940年，是獻給小名為「Daisy」的丹麥公主、女王瑪格麗特二世之作；此外，2022年台灣限量復刻訂製珠寶也同步亮相，包括編號92 Moonlight Blossom藍玉髓月光花語訂製胸針鍊墜、編號632蛋形石榴晶鍊墜等。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列編號92純銀藍玉髓胸針鍊墜（左）30,000元，編號632 純銀石榴晶項鍊19,000元。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生招牌FUSION系列推出結18k金、白金、18k玫瑰金的鑲鑽手鍊 ，58,000元。

台北SOGO忠孝店重新改裝，也吸引精品行李箱品牌RIMOWA、法國時尚品牌Chloé進駐，紛紛祭出獨家商品，RIMOWA發表限量版Essential Neon系列行李箱，青檸綠色與螢光粉色的半透明設計潮味十足，11月底前將於新店鋪獨家發售；而Chloé慶祝期間限定店開幕，則特別推出限量20只的Edith醫生包免費訂製服務，可挑選喜愛的頂級羊毛織片妝點包款手柄，打造個人專屬包款。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲林柏宏昨出席RIMOWA SOGO忠孝館新店舖開幕活動。（圖／RIMOWA提供）

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲Chloé Sogo忠孝館期間限定店提供Edith醫生包免費訂製服務。（圖／Chloé提供）

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關鍵字：

施柏宇, Georg Jensen, 喬治傑生, RIMOWA, Chloe

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