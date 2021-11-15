包．開箱／MOSCHINO「縮小農舍」變手拿包太Q！　讓莫莉秒衝牧場拍美照

▲MOSCHINO 2021秋冬系列超萌農場包 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

MOSCHINO每一季都會推出一些特殊主題包款，因此賦予時尚更多玩味，創意總監Jeremy Scott在2021秋冬系列就打造了夢幻鄉村世界，將農舍縮小成為造型手拿包款，連KOL莫莉也不惜換上滿版乳牛套裝與包款拍攝大片，就可知迷人程度，快跟著《ET FASHION》包開箱搶先揭曉「農場包」本尊！

▲MOSCHINO 2021秋冬系列通過「秀中秀」方式呈現 ，創意總監Jeremy Scott趣味設計農場造型。（圖／翻攝自IG、品牌官網）



MOSCHINO 2021秋冬系列通過「秀中秀」方式呈現，創意總監Jeremy Scott以著名電影《女人們》為靈感展開短片Jungle Red，超模在各種場景輪番上陣演繹新裝。其中最吸人眼球的莫過於米蘭達可兒（Miranda Kerr）換上滿版乳牛裙裝，手拎「縮小版農場包」亮相， Jeremy Scott的玩味大作果然沒讓時尚迷失望。

▲MOSCHINO 農場造型手提包。（圖／記者鮑璿安攝）

這款農場造型包完美縮小了農舍，將油漆於木質紋理刻畫得相當逼真，賦予矮房與窗戶輪廓，屋子前方則寫下「MOSCHINO Couture」 Logo，成為品牌農場上不可或缺的一處細節。但是畢竟是偽裝成手拿包，Jeremy Scott貼心在上方加入短手柄與可拆式肩帶增添變化性，同時磁釦開袋後，大容量更能容納隨身小物。

▲莫莉為了原汁原味還原秀上造型，直接來到農場與乳牛拍攝時尚大片。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

先前KOL莫莉為了原汁原味還原秀上造型，更直接來到農場與乳牛拍攝時尚大片，披著藍天白雲外套以滿版乳牛套裝打造濃郁牧場氛圍，一旁的「縮小版農場包」則毫無違和感闖入美照中，讓時尚惡趣味發揚光大。

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