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范冰冰粉色唐裝、公主切化身「禰豆子」　被讚「從動漫走出的女主角」　

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記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰許久沒有公開露面，日前她現身天津，出席設計師馬凱的時裝秀活動，一身飄逸的粉色唐裝造型，搭上日式公主切髮型，宛如穿越時空而來的古代妖姬，引來粉絲們一面倒好評：「像是畫中的女子。」也因為粉色的圖騰服裝，讓不少網友聯想到了日本動畫《鬼滅之刃》中的禰豆子，大讚她是「從動漫中走出的女主角」。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰最新造型。（圖／翻攝自微博，以下同）

范冰冰近來沒什麼新作品，也鮮少出席時尚場合，僅拍攝了數組雜誌畫報供粉絲們解解饞。日前范冰冰獲邀參加設計師馬凱品牌M essential 2022春夏高級時裝系列發表大秀，身穿一襲粉色鑲金色圖騰的唐裝造型手工服飾，滾以草綠色的滾邊與內裡，起到跳色、點綴的作用，正呼應品牌濃厚東方底蘊。

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

為搭配服裝，范冰冰這回還剪了「公主切」髮型，並畫上粉紅色系的妝容，讓她整個人彷彿不屬於這個時空，而是從古代穿越而來的名氣妖姬，雖然寬鬆、直落而下的服裝剪裁絲毫不顯身形，看不出服裝下范冰冰姣好的曲線，但是粉絲們依然相當捧場，認為像這樣特殊的服飾，范冰冰卻駕馭得游刃有餘，一面倒好評：「妳是哪幅古畫裡鑽出來的美人？」、「怎麼有這麼漂亮的公主？」、「東方美人」、「傾國傾城、魅惑眾生。」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

范冰冰這身粉色服裝，還有粉色的眼妝，讓不少網友聯想到了大熱動畫《鬼滅之刃》中的角色「竈門禰豆子」，大讚：「從動漫中走出的女主角。」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

范冰冰, 禰豆子, 鬼滅之刃, 公主切, 古代

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