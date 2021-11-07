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「史努比大頭拖」趴睡模樣好呆萌！粉紅長版連身裙穿起來很溫暖

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編輯／Emily　圖／翻攝自gelatopique.com

日本家居服品牌gelato pique先前曾多次與《PEANUTS》漫畫聯名，推出史努比系列商品，最近又有冬季新品登場了！家居服系列多了穿起來更舒適的連身裙，粉紅毛毛材質加上閉眼史努比圖案也太萌，另外還有一款「史努比大頭拖鞋」可愛度破表，立體造型讓你的雙腳變成史努比。

gelato pique的「史努比冬季系列」品項眾多，其中「史努比大頭拖鞋」非常Q，直接做成立體史努比造型，垂耳朵配上瞇瞇眼好呆萌，穿在腳上就像隻趴在地板沉睡的狗狗，完全融化少女心，毛毛材質和包覆性設計讓雙腳在冬天能保持溫暖。

▲史努比家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲史努比家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

除了大頭造型，另外一款「史努比拖鞋」以夜間雪景為靈感設計，整雙用白色毛絨材質製成，穿上彷彿行走在雪地裡，上面印有小小的史努比圖案，整雙鞋充滿節日氛圍。另外還有推出史努比娃娃、毯子…，好想全部都擁有。

▲史努比家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲史努比家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

家居服部分，除了上衣、褲子，還有舒適度更高的「長版連身裙」，上面印了超大隻的閉眼史努比，展現強烈的存在感，冬天穿起來很保暖，有推出粉紅、純白、酒紅三色，每一款都讓女孩瞬間融化。另一款連身裙是帽T版型，上面的圖案是雪地裡行走的史努比。

▲史努比家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲史努比家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

▲史努比家居服。（圖／翻攝自gelatopique.com）

另外，韓國品牌SHOOPEN則與經典卡通《辛普森家庭》聯名，推出一系列冬季商品。從外出用的圍巾、手套、帽子，到家裡穿的睡衣、室內拖鞋都有，他們將辛普森一家鮮豔的配色融入設計，並加上可愛的圖案點綴，讓粉絲們看了好心動，尤其毛絨絨成套睡衣和內部鋪毛的室內拖鞋，穿起來特別溫暖。


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關鍵字：

gelatopique, 史努比, 睡衣, 家居服, 拖鞋

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