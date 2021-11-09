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「台版姜曉」洪瑜真KRYSTAL爆紅！私下的「全黑穿搭」酷女孩必學

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

文／Dappei

在韓國熱門戲劇《魷魚遊戲》紅透半片天之際，台灣資深藝人彭恰恰就立馬在 YouTube 平台上推出台版《魷魚遊戲》，而其中各種神還原的場景都讓人驚喜連連，也延伸出屬於台版的自我風格。而其中飾演脫北者姜曉的洪瑜真 KRYSTAL ，也因為外型激似正版姜曉「鄭浩妍」而大爆紅、引發大量關注，平常職業也同為模特兒的她，衣品功力也自然不在話下，現在就讓 Dappei 來為你解析一下吧！

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

圖源：1 2

＃全黑 all black

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

身為黑色專業戶的 KRYSTAL 版面清一色都是「黑」，他也笑稱說：這樣每天穿重複的也不會被發現。她常利用層次感來變化，讓 all black 也不會過於無趣單調，或是長短剪裁不一的單品來互相襯托。

另外，西裝外套也是瑜真很喜歡的單品之一，也與他高冷的外表非常的相襯，無論是長版來是短版他都收，也都很常搭配一件背心或平口，創造簡約而俐落的風格。

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

#皮外套

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

另外，皮外套也是他版面上的另個常客，一樣是黑色的，不過為了不顯得過於黯淡、沒精神，他常會搭藍色系的單品，像是丹寧或是帶有淡藍條紋的襯衫。除了最基本的騎士皮衣，還有大口袋的復古感皮外套，無疑都是每個 handsome girl 衣櫃裡不能少的單品啊！

＃針織單品

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

柔軟的編織也算是瑜真私服穿搭常客之一，跳脫風格來豐富視覺色彩，而下身通常都會搭配零失誤的黑褲或深色單寧，再踩上靴子，看起來非常帥氣！

＃飾品配件

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

KRYSTAL 很懂得倚靠飾品、配件去增添造型細緻度，像是透過各式的帽子展現個人風格，從老帽、短毛帽到漁夫帽，根本「帽子富翁」的 KRYSTAL 讓即便是全黑的穿搭都能別具風味。

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

也因為常以單色 one tone 穿搭去造型，為避免過於平淡、沒有主軸，所以常常會搭配簡單項鍊或利用外套上的金屬、扣環去點亮穿搭，而比起較為女性化的串珠、浮誇的造型鍊，這樣的單品也更為百搭。KRYSTAL 也比較頃向用較簡約的麻花長鍊或蛇鍊，並利用多層穿戴去妝點，在一片黑片黑的情況下，一點小東西就都會被無限放大、視覺超抓眼，輕鬆點綴又莫名精緻化整個造型！

▲台版姜曉。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

冷豔的距世感真的是完美複製呢，還沒看的搭黨們真的是趕快去看欸！有些場景都接合台味，真的虧彭恰恰可以想到翻拍，完全變成流量強盜吧！

文字編輯：Joe / 圖片來源：ig@krystalhungxoxo

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誰說全黑不出錯？！All Black 全黑系女孩穿搭值得注意的二三事！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 魷魚遊戲, 姜曉, 鄭浩妍

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