溫貞菱「小國師」上身　愛算星盤「可以和DIOR先生當朋友」

記者陳雅韻／台北報導

DIOR於台北 101 購物中心一樓開設以Lucky Charms 幸運星為主題的期間限定店今開幕，女星溫貞菱與台法混血女星夏朧受邀站台，熱愛研究星盤的溫貞菱「小國師」上身，見到以星星、月亮與太陽元素的珠寶，笑稱能與同樣著迷星座的創辦人DIOR先生當朋友，但論解星盤的專業度，她說：「我只是唐國師（唐綺陽）的小指頭。」

▲溫貞菱對DIOR Rose des Vents 羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石手鍊戒愛不釋手，63,000元。（圖／DIOR提供）





▲夏朧佩戴Rose des Vents 羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，740,000元。



即日起至11月29日，DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店，展出以八芒星圖章為靈感的Rose des Vents系列、適合疊搭的Mimirose 的單顆美鑽或寶石設計、寫著戀人絮語的Oui系列輕珠寶，以及La D de Dior腕錶等適合日常配搭之作。溫貞菱對於Rose des Vents系列的黃K金珍珠母貝鑽石手鍊戒愛不釋手，已收藏品牌毛衣、高跟鞋的她想加把勁購入。

▲DIOR於台北101 購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。



▲DIOR Rose des Vents 羅盤玫瑰流蘇型吊飾黃金項鍊，2,700,000元。

夏朧則最喜愛身上所戴的Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，因為羅盤符碼讓她聯想起海洋、冒險，她表示：「可能和我的祖先是大溪地華僑有關，我特別喜歡海洋，珠寶則偏愛黑珍珠、珍珠母貝的作品。」

▲DIOR Rose Celeste太陽黃K金戒指（左）123,000元，Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊740,000元。



▲DIOR Mimirose 玫瑰金紅寶石耳環（左）51,000元，Oui玫瑰金鑽石繫帶手環 30,400元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1968年誕生的Alhambra系列，以金質圓珠勾勒出四葉草造型，也是讓人會立刻浮上心頭的幸運珠寶，逐步延伸出4個子系列，分別為每個幸運草尺寸相同的Vintage Alhambra系列、大膽採不對稱設計並鑲不同寶石的Magic Alhambra系列、結合心型或蝴蝶設計的甜美風格Sweet Alhambra系列，以及添加許多幸運符碼如星星、葉子元素的 Lucky Alhambra系列，均是日常能輕鬆搭配的作品。

▲梵克雅寶Vintage Alhambra灰色珍珠母貝與鑽石長項鍊（由上至下）1,840,000元，Magic Alhambra耳環443,000元，Vintage Alhambra鑽戒193,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶Vintage Alhambra黃K金鑲藍瑪瑙5枚四葉草圖騰手鍊，136,000元。



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