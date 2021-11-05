fb ig video ETtoday search mobile

溫貞菱「小國師」上身　愛算星盤「可以和DIOR先生當朋友」

>

記者陳雅韻／台北報導

DIOR於台北 101 購物中心一樓開設以Lucky Charms 幸運星為主題的期間限定店今開幕，女星溫貞菱與台法混血女星夏朧受邀站台，熱愛研究星盤的溫貞菱「小國師」上身，見到以星星、月亮與太陽元素的珠寶，笑稱能與同樣著迷星座的創辦人DIOR先生當朋友，但論解星盤的專業度，她說：「我只是唐國師（唐綺陽）的小指頭。」

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

▲溫貞菱對DIOR Rose des Vents 羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石手鍊戒愛不釋手，63,000元。（圖／DIOR提供）

▲▼ DIOR 。（圖／公關照）

▲夏朧佩戴Rose des Vents 羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，740,000元。

即日起至11月29日，DIOR Lucky Charms幸運星期間限定店，展出以八芒星圖章為靈感的Rose des Vents系列、適合疊搭的Mimirose 的單顆美鑽或寶石設計、寫著戀人絮語的Oui系列輕珠寶，以及La D de Dior腕錶等適合日常配搭之作。溫貞菱對於Rose des Vents系列的黃K金珍珠母貝鑽石手鍊戒愛不釋手，已收藏品牌毛衣、高跟鞋的她想加把勁購入。

▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）

▲DIOR於台北101 購物中心一樓開設以Lucky Charms幸運星為主題的期間限定店。

▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）
▲DIOR Rose des Vents 羅盤玫瑰流蘇型吊飾黃金項鍊，2,700,000元。

夏朧則最喜愛身上所戴的Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊，因為羅盤符碼讓她聯想起海洋、冒險，她表示：「可能和我的祖先是大溪地華僑有關，我特別喜歡海洋，珠寶則偏愛黑珍珠、珍珠母貝的作品。」

▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）

▲DIOR Rose Celeste太陽黃K金戒指（左）123,000元，Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊740,000元。

▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）
▲DIOR Mimirose 玫瑰金紅寶石耳環（左）51,000元，Oui玫瑰金鑽石繫帶手環 30,400元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1968年誕生的Alhambra系列，以金質圓珠勾勒出四葉草造型，也是讓人會立刻浮上心頭的幸運珠寶，逐步延伸出4個子系列，分別為每個幸運草尺寸相同的Vintage Alhambra系列、大膽採不對稱設計並鑲不同寶石的Magic Alhambra系列、結合心型或蝴蝶設計的甜美風格Sweet Alhambra系列，以及添加許多幸運符碼如星星、葉子元素的 Lucky Alhambra系列，均是日常能輕鬆搭配的作品。

▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra灰色珍珠母貝與鑽石長項鍊（由上至下）1,840,000元，Magic Alhambra耳環443,000元，Vintage Alhambra鑽戒193,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼DIOR,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra黃K金鑲藍瑪瑙5枚四葉草圖騰手鍊，136,000元。

►亮・珠寶／沒耳洞也有超美耳骨夾可戴　8,000元入手名牌珍珠款

►關穎賞寶格麗怕動「邪念」　引導女兒正確價值觀「18歲才能戴」　

關鍵字：

溫貞菱, 夏朧, DIOR, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

施柏宇替女生戴項鍊好害羞　另一半想要的都記在心裡

施柏宇替女生戴項鍊好害羞　另一半想要的都記在心裡

「鐘錶奧斯卡」開獎　LV、伯爵、MB＆F並列大贏家

「鐘錶奧斯卡」開獎　LV、伯爵、MB＆F並列大贏家

風・Luxury／江詩丹頓老錶開啟第二生命　千萬三問錶來台尋知音

風・Luxury／江詩丹頓老錶開啟第二生命　千萬三問錶來台尋知音

關穎賞寶格麗怕動「邪念」　引導女兒正確價值觀「18歲才能戴」　 銀座石板路成Seiko限量錶主視覺　藝妓愛的「金春色」點綴秒針 百億富婆與3歲女兒同戴巨鑽戒　炫富無極限 G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人 凱特穿廢料回收再製背心擲泥球　火速換裝變回端莊王子妃 吳慷仁視千萬三問錶為夢幻逸品　「要多接幾場活動了」！ 林志穎老婆靠香奈兒圍巾取暖　拎百萬鱷魚皮柏金包吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面