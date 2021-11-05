D+AF、小CK「美靴」激殺5折太燒了！手機殼潮牌CASETiFY 75折必囤貨

記者王則絲／綜合報導

一年一度的「雙11購物節」即將來臨，大家想好要買什麼了嗎？到了秋冬就該入手一雙靴子吧！小資女孩們最愛的平價鞋履D+AF，便在11月9日～11月12日推出全館5折活動，超多樣的靴款通通納入優惠；Charles & Keith也帶來了雙11活動，精選單品1,111元起，即日就開跑！此外，加碼好康報，手機殼的潮牌CASETiFY亦推出了75折起的優惠，以下一起來看看。

【D+AF】

D+AF 將在11月9日～11月12日期間，於門市及官網皆推出全館5折活動，D+AF於今年秋冬推出了囊括各種鞋型、長度的靴款，包括去年雙11的銷量冠軍「方頭襪靴」，今年雙11再度回歸，帶來絨面與皮面2種選擇，以及街頭感的「鋸齒綁帶短靴」、時髦爆棚的「方頭高跟短靴」，以及辣妹必備的膝下長靴「厚底切爾西長靴」⋯⋯不知道怎麼選的話，從這些爆款下手絕不出錯。

▲去年雙11銷量冠軍「素面合腿中跟方頭襪靴」。（圖／品牌提供，以下同）

▲超輕量綁帶鋸齒短靴。

▲加厚水台素面方頭短靴。

▲加厚鞋底切爾西長靴。

【Charles & Keith】

小CK平時就有許多的優惠活動，雙11當然也不放過，帶來了多款精選單品只要1,111元起就能入手，逼近六折價位，相當划算，即日就開跑！當然，官網特價區也有許多品項，幾乎都有六～七折的優惠。

▲編織平底芭蕾鞋NT＄1,111。



▲圓鉚釘掀蓋包NT＄1,111。

▲三角立體扣小方包NT＄1,111元。



▲編織帶拖鞋NT＄1,111。

【CASETiFY】

3C周邊品牌CASETiFY趁著雙11時節，推出今年最大型的限時優惠活動，自11月9日～11月12日期間，購買任一件指定單品即享九折、兩件八折、三件或以上享七五折限定優惠，包括上千種印花手機殼、客製化手機殼及 AirPods 保護殼、iPad 保護殼、Apple Watch 錶帶、AirTag 掛環⋯⋯通通在優惠清單，幫自己添購新衣服的同時，也別忘了趁此機會，幫自己的手機也買些新衣服來穿！

▲CASETiFY雙11活動。

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