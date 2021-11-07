奧斯塔羅12星座一周運勢1108-1114　天秤工作感情兩得意、水瓶荷包吃緊

20211108-1114奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天秤座事業運最旺！自我認同度提高，在面對手邊工作時將有良好開始，思考能力及思緒也清晰許多，而如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

TOP2：金牛座愛情運最旺！開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：面對目前的事業都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

2.牡羊座愛情運需要留意：雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.水瓶座金錢運需要留意：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷，以免月底財務吃緊。

牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情都有停止下來的可能而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。



愛情運勢★★

雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★

學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也明顯許多，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★★

對於金錢的需求度變高，產生許多投資想法，建議別盲目投資。

金牛座



整體運勢★★★

金牛朋友過往的回憶或者想法重新的浮現在目前的生活當中，讓自己在面對事情或處理事情時又受到過去想法的影響，導致自己感到些許的無力。

愛情運勢★★★★

開始意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周。

事業運勢★★★

過往異動的想法或漂浮不定的職場想法也都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望在提升許多。

金錢運勢★★★

金錢運勢平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來，奧斯建議守成就好。

雙子座



整體運勢★★★★

雙子朋友則顯得踏實許多，處理事情起來穩扎穩打，做事也認真許多，讓周遭朋友都對你讚譽有加，要好好的把握。

愛情運勢★★★★★

對於未來感情的規劃清楚許多，除此之外也願意給另一半更真實的承諾，積極的態度將讓另一半對你感到安心，更願意和你在愛情中打拼。

事業運勢★★★★★

對於成功的渴望提升，讓自己在學事業上也更懂得規劃自己並且穩穩的達成目標，這樣的狀況對於業務性質的朋友或是受雇於人的朋友都是好消息。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，在本業上多加投入渴望得到許多金錢上的回報，而在偏財運方面可以小試手氣，或許會有小錢入庫。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

學事業上將會有打混摸魚的狀況產生。有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能。

獅子座



整體運勢★★★

獅子朋友面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力。

愛情運勢★★★

雙方情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★

奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時地考慮可以但考慮太久有時候可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

處女座



整體運勢★★

處女朋友則顯得束縛許多，許多事做起來不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己所導致的。

愛情運勢★★★

面對目前的感情感覺到些許的不情願，對方或是你有一方給了些許的壓力，將對方抓得太緊，原因來自不安全感的增加，下周要多給另一半一點空間。

事業運勢★★

面對目前的事業都有不願意突破現況的想法，行動力的倒退顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意。

金錢運勢★★

金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性大增。

天秤座



整體運勢★★★★

天秤朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳、思路也變得更加清晰，下周心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周。

愛情運勢★★★★

雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感而做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

事業運勢★★★★★

自我認同度提高，在面對手邊工作時將有良好開始，思考能力及思緒也清晰許多，而如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，但奧斯提醒你下周善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財。

天蠍座



整體運勢★★★★★

天蠍朋友將是個思緒清晰快速的一周，自我管理也相當良好，也因為如此讓你在面對人事物及狀況時，會有效且相當快速的解決許多問題。

愛情運勢★★★★

面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下周在愛情中你將扮演主導的腳色。

事業運勢★★★★

清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你的事業上，也因為如此讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

射手座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿射手朋友的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多。



愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★

出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。自有公司的朋友下周業務及訂單也有增加的狀況。

金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業運勢★★★★

事業方面有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★★

有支出過多的可能性，要注意不必要的花費，避免一時衝動而破費。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生，影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去的。



事業運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷，以免月底財務吃緊。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友轉入思考的一周，比較著重在思考方面，原因來自手邊的事情開始變得繁雜，讓自身的行動力因此開始下降了。

愛情運勢★★★

對於目前的愛情稍微的冷卻，兩人對於這段愛情出現想法上的出入，讓某一方在下周感覺到些許的壓力。

事業運勢★★★

不少阻礙存在，讓目前的事情無法有效的去做，且過度思緒計畫也讓你在工作上無法放心去做。

金錢運勢★★

正偏財運不佳，可能會有多餘的支出讓你感到壓力，所以要要注意自己的理財狀況。

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