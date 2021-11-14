擺脫睡褲印象！「棉褲」混搭西外、風衣超時髦　連娃娃鞋也不違和

文／Dappei

近年來「Athflow」穿搭盛行，許多人開始將居家的運動棉褲配上不同單品進行混搭，也因為棉褲的好穿及舒適度讓人愛不釋手，幾乎人手一件，掀起別有一番風味的時髦質感。本篇要向搭黨們推薦幾個秋冬的「棉褲穿搭」小 Tips ，只要加入些穿搭的小巧思，穿出門就不會給人太居家、懶散的感覺，無論是職場穿搭、上課或是約會都 OK ，也是懶人穿搭的一大福音！

# 休閒舒適

運動棉褲最基本且零失誤的穿搭法便是「套裝」的搭配，像是常見的 One Tone 同色系，若不知道該怎麼選擇配色，不妨直接考慮同色系的搭配。如果擔心穿整套套裝會很太像睡衣，可以挑選有圖樣、文字的帽 T 及大學 T ，或是不同版型的上衣，像是 Polo 衫、短版大學 T 、針織毛衣等等。也可以選擇相近色系或是撞色系的搭配，切記身上的顏色不要太過於複雜，就可以輕鬆穿出休閒舒適感。

（ Photo Source 1 2 ）

# 搭配外套

棉褲不僅能穿出休閒感，還能藉由搭配不同單品打造 Smart Casual 的風格。像是混搭西裝外套、長版的風衣外套，在整體穿搭中增添微正式的單品，可以降低棉褲給人居家的印象，即使穿去職場上也不會看起來過於休閒，還能穿出時髦感。

（ Photo Source 1 2 ）

也可以搭配個性風十足的皮衣外套，或是襯衫版型的夾克外套，在挑選外套的時候，建議可以選擇版型較挺的款式，就能巧妙地減少棉褲的居家感，也能簡單營造率性自然的中性風格。

（ Photo Source 1 2 ）

若天氣逐漸變冷，可以選用厚款的羽絨外套、溫暖的泰迪熊外套作為搭配。如若覺得會看起來太厚重給人懶散的感覺，可以挑選短版的外套，會讓整體看起來更有精神，也可以達到修飾比例的效果。

（ Photo Source 1 2 ）

# 不只配球鞋

棉褲穿搭其實不只侷限在搭配球鞋，也可以根據整體風格搭配不同的鞋款，例如想走酷帥感，可以搭配馬汀靴、厚底靴款，在視覺上拉長腿部線條，配上中性風格的衣著及帽款，絕對搖身一變 Boyish 酷妹；若是想營造甜美可愛的風格，可以選擇近年流行的娃娃鞋、樂福鞋，搭配溫柔色系的上衣、針織外套，加上髮箍、飾品作為點綴，肯定能給人軟萌的好感印象。

（ Photo Source 1 2 ）

Dappei 結語：

一穿上運動棉褲真的會不想脫下來，真的太舒服，也是相當百搭的必備單品。不想花太多時間思考怎麼穿的搭黨，絕對要試試運動棉褲的穿搭，不瞞各位，搭編我已經穿好幾天了（笑）！

文字編輯：Jen

梨形女孩福音單品「棉褲穿搭」大解析，上班、上課都可以著用的百搭單品！



棉褲才不是 NG 單品！推薦 3 種風格「棉褲穿搭」提案，簡單搭配也能輕鬆帥起來！



Dappei

https://dappei.com/