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Seiko致敬締造歷史計時碼錶　復古設計限量10只開搶

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▲▼Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Seiko Prospex 全新「Speedtimer」系列錶款SRQ035J1，96,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko於1964年擔任東京奧運官方計時任務，共有6次在奧運擔任此重任，特別是1964年將創新的「心形凸輪」技術導入於碼錶結構中，讓手上鍊計時碼錶精準度大幅提升，1969年更推出載垂直離合器裝置的自動上鍊計時碼錶「1969 Speedtimer」，在計時碼錶領域的傑出表現持續啟發今日創作，旗下專業運動錶系列Prospex推出新一代「Speedtimer」腕錶SRQ035J1，全台限量10只引錶迷開搶。

▲▼Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Seiko Prospex向1964 年經典計時碼錶致敬的炭灰色腕錶SRQ037J1預計明年1月上市，90,000元。

Seiko Prospex 全新「Speedtimer」系列錶款SRQ035J1與古董計時碼錶外型神似，都配備白色面盤搭黑色字體，流露濃濃的復古味，差異在於搭載垂直離合與導柱輪結構的全新8R46機芯，錶款側面大型按把則與原創款相似，明年1月將推出炭黑色面盤款；品牌同時發表4款不同配色、向「1969 Speedtimer」致敬的太陽能計時碼錶，提供錶迷豐富的選擇。

▲▼Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Seiko Prospex「Speedtimer」太陽能計時碼錶沿襲1969年經典概念，19,800元。

Seiko向經典致敬，CITIZEN則以「未來的碎片」（Future Fragment）為主題，發布5款日本˙藍新錶，於面盤呈現多邊排列及各種層次感藍色，款式包括GPS衛星定位對時的超級鈦錶款CC4030-58L、全球電波對時腕錶AT9098-51L、光動能全球電波錶款CB1120-68L、光動能萬年曆錶款BL5590-55L、ES9460-53N女錶，展現優雅的藍色魅力。

▲▼Seiko 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CITIZEN BL5590-55L腕錶，17,800元。（圖／CITIZEN提供）

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關鍵字：

Seiko, CITIZEN

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