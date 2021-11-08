第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

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心理測驗百百種，其中像這種直覺型的心理測驗特別好玩，知名日本占卜系TouTuber 幸せ＊Style近日便分享了一項測驗，在網路上十分火紅，從以下這張黑、白線條構成的圖中，你第一眼看見的是什麼？或是令你第一個聯想到什麼？將能看出你的「隱藏性格」，有不少網友都直呼神準，以下不妨一起來玩玩看。

Ｑ：從這張圖中，你第一眼看見了什麼？

▲從這張圖中，你第一眼看見了什麼？（圖／翻攝自YouTube@幸せ＊Style）



【解析】

【解析】

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＃兩棵枯樹

看待人事物你總是很有遠見，能設想到長遠的未來，不做短視近利的事，對任何人都充分表現體貼、同理心與好意，受到大家的歡迎，但有時也可能因為心地太善良，而慘遭小人陷害，因此要提醒自己在交友方面要更加注意。

＃一雙詭異的手

你有時會給人一種活在自己世界的感覺，擁有一套自己的世界觀，可說是非常有個性，能真正了解你的人不多，古靈精怪的你總能想到些好點子，突破一般人的思維，所以有時不要質疑自己的古怪，自信得接受它，並以此證明自己。

＃面向後方的女性

你是個天然呆的類型，老讓人摸不著頭緒，腦中總有許多超現實的想法，給你的生活帶來無限靈感，也令周遭的人感到很新鮮有趣，因此在生活中很有人氣、人緣好，傻傻憨憨的模樣很討人喜歡。

＃面想後方的少年

你的個性屬於穩重類型，較為理性、情緒起伏不會太大，是個總能讓人感覺安心的人，雖然靜靜默默的，但其實很有自己的想法，思考邏輯力高人一等，有時會蹦出些令人驚奇的點子，這樣的反差感也頗有魅力。