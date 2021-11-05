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一杯珍奶就超標！營養師曝「點心熱量排行榜」

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▲▼點心熱量排行榜。（圖／Unsplash）

▲光是一杯全糖珍奶的含糖量就超過每日攝取標準。圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有時候肚子餓了就想來點下午茶，究竟怎麼吃才能不發胖嗎？營養師高敏敏分享，鹹食點心除了熱量外，鈉含量也要注意，甜食點心則要注意含糖量是否超標，同時並附上點心熱量排行榜，教你聰明吃。

▲▼點心熱量排行榜。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏提醒，挑選鹹食點心時，除了留意熱量，鈉含量也要注意，衛福部建議 每日鈉總攝取量不宜超過6克的鹽，雖然鈉是人體必需的元素 能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆。但是若超標攝取則對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意。

▲▼點心熱量排行榜。（圖／Unsplash）

甜食點心最該重視的是含糖量，數據建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%， 最好降到5%，以每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡（最好低至100大卡），大約是25-50克糖量，而光是一杯全糖的珍珠奶茶含糖量直接超過每日攝取量。

▲▼點心熱量排行榜。（圖／Unsplash）

也就是說，如果真的嘴饞想吃甜點，建議選擇以雞蛋、牛奶或圓型食材本身為原料，少油少糖製作的甜點，記得與家人朋友共享，減少攝取熱量又能增進感情，搭配無糖茶、咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿來代替含糖飲料，吃完記得起身多運動，幫助促進消化。

▲▼點心熱量排行榜。（圖／翻攝自fb/高敏敏）

▲圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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關鍵字：

點心, 下午茶, 熱量, 排行榜

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