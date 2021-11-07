「奶油白料理鍋」才1680元　4L大容量、天冷煮火鍋方便又實用

文／C編

天冷就是吃鍋的季節，但是小資女住房沒有廚房，要怎麼才能在家享受熱騰騰的火鍋呢？「Her森森」推出「松井 多功能蒸煮料理鍋」，可以煮火鍋、烤肉片，一鍋就可以搞定，美型的設計擺在家裡更是超療癒，絕對要入手，度過溫暖的冬季。

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▲松井多功能蒸煮料理鍋，原價2990元、特價1680元，點我搶購。



想要在沙發上享受行動廚房的吃鍋樂趣，松井 多功能蒸煮料理鍋絕對是最好的選項，一鍋就可以取代炒鍋、火鍋、蒸鍋、燉鍋、電烤盤、早餐機，煎煮炒烤全都樣樣能行，CP值夠高，是小資女精打細算的首選。

火力採用便捷的旋轉鈕操作，400W文火可以慢燉、熬粥，800W中火香煎、蒸煮、烤肉，1200W大火爆炒、火鍋，還可以揪親朋好友到家裡來享用美味的佳餚，不只是火鍋，煮出三菜一湯也輕鬆簡單。

4L寬大鍋體的容量，不僅煮湯很夠喝，煎食材也不會輕易溢出，不沾鍋塗層讓你成為煎魚高手，而且容易清洗，三層隔熱設計移動鍋子方便又實用，復古的設計加上優雅的顏色，每次使用都有好心情。

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「Her森森」推出「松井 多功能蒸煮料理鍋」，原價2990元、特價1680元，可以煎煮炒烤的多用途鍋具，不但可以滿足味蕾，更是連視覺都顧及，而且不到2000元就能夠帶回家，太讓人動心。