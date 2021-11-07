fb ig video ETtoday search mobile

「奶油白料理鍋」才1680元　4L大容量、天冷煮火鍋方便又實用

>

文／C編

天冷就是吃鍋的季節，但是小資女住房沒有廚房，要怎麼才能在家享受熱騰騰的火鍋呢？「Her森森」推出「松井 多功能蒸煮料理鍋」，可以煮火鍋、烤肉片，一鍋就可以搞定，美型的設計擺在家裡更是超療癒，絕對要入手，度過溫暖的冬季。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲松井,料理鍋,鍋具,鍋,Her森森,。（圖／Her森森）

▲松井多功能蒸煮料理鍋，原價2990元、特價1680元，點我搶購

想要在沙發上享受行動廚房的吃鍋樂趣，松井 多功能蒸煮料理鍋絕對是最好的選項，一鍋就可以取代炒鍋、火鍋、蒸鍋、燉鍋、電烤盤、早餐機，煎煮炒烤全都樣樣能行，CP值夠高，是小資女精打細算的首選。

火力採用便捷的旋轉鈕操作，400W文火可以慢燉、熬粥，800W中火香煎、蒸煮、烤肉，1200W大火爆炒、火鍋，還可以揪親朋好友到家裡來享用美味的佳餚，不只是火鍋，煮出三菜一湯也輕鬆簡單。

4L寬大鍋體的容量，不僅煮湯很夠喝，煎食材也不會輕易溢出，不沾鍋塗層讓你成為煎魚高手，而且容易清洗，三層隔熱設計移動鍋子方便又實用，復古的設計加上優雅的顏色，每次使用都有好心情。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲松井,料理鍋,鍋具,鍋,Her森森,。（圖／Her森森）

▲松井多功能蒸煮料理鍋，原價2990元、特價1680元，點我搶購

「Her森森」推出「松井 多功能蒸煮料理鍋」，原價2990元、特價1680元，可以煎煮炒烤的多用途鍋具，不但可以滿足味蕾，更是連視覺都顧及，而且不到2000元就能夠帶回家，太讓人動心。

關鍵字：

松井, 料理鍋, 鍋具, , Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

拒絕廉價感！衣服熨燙過、挑選深色款，更顯得大氣又昂貴

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

三養辣雞麵推出啤酒　芒果口味喝起來甜甜的好幸福

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

買精不買多！打造7：3黃金比例衣櫃　穿出時髦又很百搭

激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券16600元→2899元　全台據點都可選 滿櫃子衣服卻「永遠少一件」？原來是這3個原因惹禍，下次逛街別再犯 可愛到爆表的生活小物必須擁有：小小兵藍芽耳機、貓掌平板夾 秋天掉髮變多？3招頭髮養護秘訣，讓髮絲重現豐盈亮澤 「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 投對胎！日網公布4組「生日尾數」　天生最善良、最適合當伴侶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面