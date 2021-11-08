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羊毛皮草下殺990元！穿上度過13度低溫　不但顯瘦還提亮膚色

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文／C編

冬季到來，這週更是要迎接前所未有的攝氏13度低溫，保暖衣物要趕緊準備好，「Her森森」推出多款「MON'S 嚴選羊毛皮草」，有羊毛的針織上衣，也有裝飾狐狸毛或是兔毛的短外套，而且版型挑對就顯瘦、顏色挑對能提亮膚色，絕對足夠保暖又時髦。

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▲MON`S,羊毛,兔毛,狐狸毛,皮草,穿搭,。（圖／Her森森提供）

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鎖鏈花羊毛針織上衣，原價2760元、特價990元

▲MON`S,羊毛,兔毛,狐狸毛,皮草,穿搭,。（圖／Her森森提供）

羊毛編織舒適且輕柔，使用最新防毛球羊毛布料，穿起來保暖又可以長時間保存，長版的剪裁可修飾亞洲人下身較寬大的身型比例，鎖鏈的花樣設計，簡約卻又充滿個性風格，能夠展現出成熟、優雅大器氛圍。

優雅柔暖百搭羊毛針織外套，原價2760元、特價990元

▲MON`S,羊毛,兔毛,狐狸毛,皮草,穿搭,。（圖／Her森森提供）

羊毛編織修身且舒適，V領的設計搭配精緻扣子，可當外套亦可當上衣，很有顯瘦效果，亮麗的薰衣草紫色，展現優雅氣質，還可以襯得膚色更顯細緻白皙，具有提亮效果。

口袋皮草狐狸毛外套，原價15800元、特價6900元

▲MON`S,羊毛,兔毛,狐狸毛,皮草,穿搭,。（圖／Her森森提供）

領子、口袋採用100％狐狸毛，柔軟蓬鬆，保暖度強，冬天一件就夠，裡面一件較薄的內搭，就可以充分保暖，費工的製作成本，呈現超高精湛工藝，深藍色很適合冬天，出席重要場合更可以穿出貴氣感。

時髦輕美學100%狐狸絨外套（2色任選），原價15800元、特價6900元

▲MON`S,羊毛,兔毛,狐狸毛,皮草,穿搭,。（圖／Her森森提供）

毛領採用100%豐厚狐狸毛，配色挑染設計，展現出精緻的細節，看起來相當貴氣，100%狐狸絨質地柔軟、保暖、舒適，費工的製作成本，呈現出立體的剪裁設計，拉鍊、修子上的條紋，都增添帥氣感。

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▲MON`S,羊毛,兔毛,狐狸毛,皮草,穿搭,。（圖／Her森森提供）

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浪漫優雅兔毛短外套，原價15800元、特價3999元

▲MON`S,羊毛,兔毛,狐狸毛,皮草,穿搭,。（圖／Her森森提供）

短版的兔毛外套顯得輕盈，毛背密實、緊密，毛澤光亮細膩，保暖程度可以見得，裡面只要簡單穿就可以度過整個冬天，簡約的版型穿起來不怕臃腫，反而顯瘦。

關鍵字：

MON’S, 羊毛, 兔毛, 狐狸毛, 皮草, 穿搭, Her森森

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