林柏宏靠1招留住「冰塊腹肌」！談保養自曝「比女生還會洗臉」

▲林柏宏為代言品牌快閃店帥氣現身。

記者張毓容／台北報導 圖／公關提供、記者張毓容攝

人氣醫美保養品牌理膚寶水於台中大遠百前廣場打造超吸睛快閃店，11/5開幕首日更邀來戲劇男神林柏宏一同歡慶，他不僅自曝自己的「保養黑歷史」和私下最愛用護膚品，更透露自己洗臉超仔細，可說是「比女生還會洗臉」！

▲他透露自己靠「安心小藍瓶」穩定肌膚。



近來以《火神的眼淚》等戲劇人氣再暴漲的林柏宏，昨（5日）身穿英倫風藍色西裝帥氣現身理膚寶水台中快閃店開幕活動，身為品牌大使的他不僅帶大家一同體驗快閃店各項服務，他更透露自己平時肌膚有敏感問題，私下就是「安心小藍瓶」忠實愛用者，全靠它穩定肌膚狀態。

說到保養心得他更是侃侃而談，他自曝雖然大學時就開始拍戲，但一開始自己完全不懂保養，連卸妝產品都沒有，也是透過身邊朋友、化妝師、經紀人等一步一步學習保養，才開始認識自己肌膚和找到適合護膚品。

其中他非常在意清潔和保濕，他表示因為拍戲、工作常帶妝，自己洗臉會洗得很仔細，更開玩笑說「洗到我覺得我得二頭肌都酸了～」主要是因他的臉比較油，化妝一整天，有時只洗一次洗不乾淨，他還會邊洗臉邊按摩，甚至脖子、耳朵後面這些連女生都常忽略的細節，他也都會清洗到，被讚「比女生還會洗臉！」

▲他先前為演出消防員練出健壯體魄。（圖／翻攝IG@austinlin27）



而先前為演出《火神的眼淚》中消防員角色，增重並勤健身練出結實胸肌和冰塊腹肌的他，被問到腹肌還在不在，靦腆笑說「應該還是有」，更下註解：「腹肌就是一旦出現了你要永遠留住它，不然消失以後要再回來真的很難！」

他也分享維持身材上，自己雖然不太克制飲食的份量，但吃的東西很注意，像他會吃很多肉，少吃比較油膩的食物，若今天吃的比較重口味，接下來一兩天就會吃得清淡一點來平衡；當然也要搭配運動、重訓，「像是疫情在家時，我是每天都運動，但如果要工作的話，一個禮拜也會3到4天。」

▲理膚寶水於台中打全新快閃店，免費體驗肌膚檢測還能拿試用組。



理膚寶水快閃店今年選在台中大遠百前廣場開設，不僅升級大受好評的免費高階醫美肌膚檢測服務，更以生產線專業工廠元素將快閃店打造成「理膚寶水安心實驗工廠」，不僅有許多美照打卡點，體驗專業肌膚檢測後還可領取免費專屬保養試用組合，更與「蝦皮購物」合作，現場即可直接購買多款超值優惠組，還能再獲得消費禮和滿額贈，優惠活動超多，即日起至11/8快去體驗一下。

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