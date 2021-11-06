fb ig video ETtoday search mobile

最美「聖誕限定美妝」盤點！夢幻商品一次購入超划算

>

▲▼聖誕組合。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲聖誕限定超勸敗，無論是價格或是外型都可愛。（圖／品牌提供、翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

又到了歲末交換禮物的歡樂時刻，美妝品牌紛紛推出聖誕限定組合，讓你一次購足夢幻商品，若你還不知道要如何下手，《ET FASHION》幫你精選以下商品，跟著買就沒錯！

▲▼聖誕限定彩妝保養。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 豐收乳油木雪白花香舒芙身體霜125ml，1,300元、豐收乳油木雪白花香舒芙護手霜 150ml，1,100元／30ml，400元、豐收乳油木雪白花香護唇膏，12ml，400元、豐收乳油木雪白花香指緣修護油，7.5ml，680元。

為歡慶年末豐收，歐舒丹將乳油木果油融入完美揉合茉莉、香草與麝香的雪白花香調，打造限定豐收乳油木雪白花香系列，在冷冽的秋冬時節，如同棉花般溫暖香甜氣息分外舒心，塗抹瞬間撫慰人心，讓身心靈獲得最美好的愉悅釋放。

▲▼聖誕限定彩妝保養。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 睡美人唇膜禮盒，850元。

LANEIGE在年末歡愉之際，獻上聖誕限定的「Dreamland」系列，以充滿聖誕氛圍的浪漫旋轉木馬與夢幻熱氣球為設計概念，打造讓少女心噴發的限量保養禮盒。睡美人唇膜組合，一次集結經典、香甜、果香口味，想要養出啾啾美唇必備。

▲▼聖誕限定彩妝保養。（圖／品牌提供）

▲innisfree 綠茶明星經典組（綠茶籽保濕精華 80ml+綠茶籽保濕霜 50ml+綠茶保濕潔顏泡泡 100g），1,780元。

innisfree再度攜手美國藝術家Steven Harrington2021打造繽紛活潑的限定禮盒，並在外盒加入環保愛地球的元素。想要一次擁有綠茶保濕系列明星經典產品，一定別錯過。

►養出嬰兒柔軟美唇！秋冬「護唇新品」快速預覽

關鍵字：

聖誕, 限定, 組合

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「義美小泡芙」內行激推隱藏吃法　各國泡芙一次看，這三種口味最經典

「義美小泡芙」內行激推隱藏吃法　各國泡芙一次看，這三種口味最經典

一杯珍奶就超標！營養師曝「點心熱量排行榜」

一杯珍奶就超標！營養師曝「點心熱量排行榜」

別在意別人眼光！停止對自己做「5件事」，你會更快樂

別在意別人眼光！停止對自己做「5件事」，你會更快樂

超級玻璃心星座Top 4！第一名超敏感，和他開玩笑也當真 溫妮曬新鞋粉絲全被「美腿香死了」　小隻女孩跟著這樣穿比例超好 林柏宏靠1招留住「冰塊腹肌」！談保養自曝「比女生還會洗臉」 「預防結石」先避開3種NG飲食！營養師：補鈣反而能改善 「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城 蔡依林「露胯骨泳裝」辣出天際！極致長腿掀網暴動：女王回來了 麥當勞「酸筍螺螄粉漢堡」挑戰重口味！　臭辣撲鼻網驚：停不下來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面