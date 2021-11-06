最美「聖誕限定美妝」盤點！夢幻商品一次購入超划算

▲聖誕限定超勸敗，無論是價格或是外型都可愛。（圖／品牌提供、翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

又到了歲末交換禮物的歡樂時刻，美妝品牌紛紛推出聖誕限定組合，讓你一次購足夢幻商品，若你還不知道要如何下手，《ET FASHION》幫你精選以下商品，跟著買就沒錯！

▲歐舒丹 豐收乳油木雪白花香舒芙身體霜125ml，1,300元、豐收乳油木雪白花香舒芙護手霜 150ml，1,100元／30ml，400元、豐收乳油木雪白花香護唇膏，12ml，400元、豐收乳油木雪白花香指緣修護油，7.5ml，680元。

為歡慶年末豐收，歐舒丹將乳油木果油融入完美揉合茉莉、香草與麝香的雪白花香調，打造限定豐收乳油木雪白花香系列，在冷冽的秋冬時節，如同棉花般溫暖香甜氣息分外舒心，塗抹瞬間撫慰人心，讓身心靈獲得最美好的愉悅釋放。

▲LANEIGE 睡美人唇膜禮盒，850元。

LANEIGE在年末歡愉之際，獻上聖誕限定的「Dreamland」系列，以充滿聖誕氛圍的浪漫旋轉木馬與夢幻熱氣球為設計概念，打造讓少女心噴發的限量保養禮盒。睡美人唇膜組合，一次集結經典、香甜、果香口味，想要養出啾啾美唇必備。

▲innisfree 綠茶明星經典組（綠茶籽保濕精華 80ml+綠茶籽保濕霜 50ml+綠茶保濕潔顏泡泡 100g），1,780元。

innisfree再度攜手美國藝術家Steven Harrington2021打造繽紛活潑的限定禮盒，並在外盒加入環保愛地球的元素。想要一次擁有綠茶保濕系列明星經典產品，一定別錯過。

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