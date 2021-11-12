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IG標配超療癒厭世GIF動圖　可愛來貘、掰啾雞「好想下班」太可愛

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文／LOOKin

IG發限動搭配GIF動圖似乎已經成為標配，讓單純的照片也變得豐富不已，這次要來推薦四款微微厭世感的可愛手繪風GIF插畫動圖，超適合不想工作的週一，趕緊全部存下來用個過癮！不管是貼圖跟文字都超可愛！

手繪風厭世GIF動圖推薦

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▲厭世GIF。（圖／LOOKIN提供）

▲超可愛厭世GIF等你來蒐集。（圖／Lookin提供，下同）

台灣超紅插畫家來貘每週一發佈的國插週報是許多人的精神食糧，為痛苦週一帶來娛樂感十足的笑料，這次想轉分享國插週報時，也不妨將來貘的御用動圖也通通置入進去吧！太Q！

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▲厭世GIF。（圖／LOOKIN提供）

簡直專為工作日設計的GIF動圖，「架上都空了，我心也涼了」、「好想下班」、「該加薪了吧」、「關我什麼事」字字句句都說進了勞工們的內心，微微厭世感十足療癒。

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▲厭世GIF。（圖／LOOKIN提供）

可愛的慵懶感日系小插畫，繽紛又帶點楚楚可憐感受，也是療癒系的微微厭世GIF動圖合集 ，可愛的日文字不管放在什麼照片上都很時髦。

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▲厭世GIF。（圖／LOOKIN提供）

也是台灣超受歡迎的插畫家！掰啾貼圖系列更是Line用戶喜愛率超高，厭世又帶點好笑的動圖畫面，讓人忍不住一眼愛上，稍微平撫心力交瘁的厭世心情。

▲厭世GIF。（圖／LOOKIN提供）

微微厭世的手繪GIF動圖推薦，在一系列可愛清新感的動圖之外，懶散的文字與動圖似乎更能療癒人心！

延伸閱讀：

IG GIF手繪關鍵字：中文字動圖現身！療癒實用系「gif中文字」推薦，防疫宅家用好用滿！

【IG外掛+】IG限動手繪風『插畫中文GIF關鍵字』，不想努力、想廢在家...字句寫到心坎裡！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

GIF關鍵字, IGGIF, GIF動圖, GIF限動

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