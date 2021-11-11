東京「迪士尼海洋園區」20週年佈滿閃亮亮！到明年9月解封後直接去

文／LOOKin

迪士尼象徵夢想般的國度，在2021九月份，日本東京迪士尼海洋園區將正式邁入二十週年！除了將會有一系列的慶祝活動，園區場景、表演也都將會因應這次的慶祝紛紛換上主題新裝，而且活動會從2021九月份 一路持續到2022年九月份！希望有機會可以在明年也衝一波日本東京迪士尼！

▲東京迪士尼海洋園區二十週年。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

在日本二十週年一定會盛大慶祝！今年的主題是Time to Shine！活動期間從2021/9/4~2022/9/3結束，長達一年忍不住讓人引頸期盼，感覺可以前往東京迪士尼參加這次盛會的機率頗高！

▲東京迪士尼海洋園區二十週年主題公園來囉。（圖／翻攝自IG@wingchunjourney，@disney_chamchan）

▲東京迪士尼海洋園區二十週年紀念門票太可愛。（圖／翻攝自IG@mmh.happiney）

▲小美人魚、閃亮宇宙太夢幻。（圖／翻攝自IG@10ton82）

迪士尼海洋園區最受歡迎的達菲、小美人魚等角色都會換上耀眼閃亮的主題新裝扮，園區也從踏進瞬間就能感受到滿滿的慶祝氣氛，另外除了場景別緻，周邊相關的迪士尼飯店、單軌列車也都跟隨主題閃耀登場，在單軌列車月台就能感受到滿溢的歡樂氣息。

▲東京迪士尼海洋園區二十週年限量紀念商品。（圖／翻攝自東京迪士尼官網，下同）

紀念品商店與食物點心也都會推出因應主題的限定版本，實在讓人心動不已！本來踏進東京迪士尼紀念品商店就是踩點重點項目，精美的單品送禮或自己珍藏都很可以，這次週年推出的周邊更是美到不行！

▲可愛二十周年洗手乳，濃密泡泡好療癒。（圖／翻攝自IG@duffy.love.love）

▲東京迪士尼海洋園區二十週年，米奇米妮歡迎你。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

充滿幻想與歡樂的幸福樂園東京迪士尼海洋園區，二十週年慶祝活動將會從2021九月份一路持續到2022年九月份，希望明年有機會能夠參與這夢幻盛典！

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