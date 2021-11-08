日本超商必買的「解饞系零食」TOP 6　台灣通通有，連包裝都超可愛

文／LOOKin

雖然還不能出國，但是台灣的超商就像一個任意門，只要走進去，各國新奇有趣的零食通通出現在眼前，彷彿置身自日本便利商店般好逛又好買！每次去日本最愛買的小零食與小糖果，現在台灣也買得到！以下多款新開賣的酸甜系軟糖，不但味道引爆你的唾液開關，包裝也超可愛的！

零食推薦1. Mag Mag 天后辣梅，NT$55

販售通路：全+1平台、各大電商平台

▲便利商店隨身零食軟糖推薦一起看。（圖／Lookin提供，下同）



來自泰國的果乾界精品「Mag Mag還魂梅」本季推出夢幻新品「天后辣梅」，以獨家泰式調味，被薄薄的辣味香氣包裹，甘甜中帶酸爽，還有著微微麻辣的細長尾韻，一口就上癮。酸、甜、麻、辣的四種滋味交錯，絕對讓人回味無窮！

零食推薦 2. 韓國Sweetory青梅軟糖，NT$39

販售通路：7-ELEVEN獨家

以韓國熊津青梅冰為概念推出的軟糖商品，吃得到青梅獨特的香氣，酸甜清爽，搭配有嚼勁的QQ軟糖，口感層次豐富好吃。

零食推薦 3. SNOOPY葡萄軟糖，NT$49

販售通路：7-ELEVEN獨家

超可愛的SNOOPY軟糖，包裝是超受歡迎的太空風格造型。除了濃郁多汁葡萄風味QQ糖，酸甜有嚼勁，每包軟糖裡面都附贈1張SNOOPY太空版質感造型大貼紙，共10款圖案隨機入袋，粉絲絕對要收藏。

零食推薦 4. 復古棉花糖，NT$29

販售通路：7-ELEVEN獨家

使用日本進口砂糖，以傳統手藝工法製作入口即化的經典手撕棉花糖口感，如雲朵般的柔軟口感，純粹的甜甜滋味。

零食推薦 5. 樂天KOUME小梅糖（鹽味限定版），NT$69

愛吃酸的人一定都很熟悉在日本熱賣長銷40年的「小梅」系列糖果！這款小梅糖分為大、小顆兩種尺寸，外層是梅粉包覆梅子糖果，裡層還有梅肉，吃起來鹹甜鹹甜！

零食推薦 6. 樂天濃厚小梅軟糖，NT$49

另外一款小梅軟糖，打造為大人喜愛的濃厚系列，保留梅子的鮮味，還加入6%和歌山縣產南高梅果汁，口感濃郁！

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