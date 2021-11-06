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美女網紅Chiara Ferragni披乳頭黃金甲辣翻　曲線畢露、美背也大解放

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▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲Chiara Ferragni穿Schiaparelli黃金戰袍，讓鎂光燈閃個不停。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

義大利美女「網紅始祖」Chiara Ferragni 9月底參加巴黎時裝周，在巴黎芳登廣場穿上高級訂製服品牌Schiaparelli僅以兩顆金扣遮點的透視裝令人印象深刻，她再度挑戰同品牌的大膽之作，披上正面曲線畢露又露美背的「黃金甲」到德國領取GQ Men Of The Year Awards頒給她的「年度女性獎」，讓現場鎂光燈閃個不停。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲Chiara Ferragni大膽駕馭曲線畢露又露美背的設計，成功引起話題。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni到德國領獎所穿的Schiaparelli黃金戰袍實在太驚人，因為正面看似全裸，完全展現身體曲線，包括鎖骨、胸型甚至乳頭都還原，還配有一條嘻哈感的金項鍊，而從側身到背後才是真正解放，讓美背全裸見客。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲9月參加巴黎時裝周，Chiara Ferragni穿Schiaparelli僅以兩顆金扣遮點的透視裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

就算是穿上溫暖的白色厚毛衣，Chiara Ferragni一樣能予人感官刺激，胸前貼上兩片強調乳頭線條的金色bra，讓氣質休閒造型瞬間變前衛，一樣是出自Schiaparelli之作，每一款設計絕對高調。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）

▲即使穿上白色厚毛衣，Chiara Ferragni也要以黃金bra吸睛。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

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關鍵字：

Chiara Ferragni

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