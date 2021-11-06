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「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城

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▲▼ 巨石強森與神力女超人 。（圖／路透社）

▲巨石強森（左起）、蓋兒賈多特、萊恩雷諾斯各以紅色系穿搭出席《紅色通緝令》首映會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）、「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與「神力女超人」蓋兒賈多特（Gal Gadot）合演的犯罪動作喜劇《紅色通緝令》（Red Notice），日前洛杉磯舉行首映，三人特別以紅色系穿搭連袂出席宣傳，6月才生第三胎的蓋兒賈多特復原迅速，一襲亮眼紅裝展現火辣身材，而巨石強森不讓她專美於前，佩戴要價653,000元的IWC（萬國錶）葡萄牙系列年曆腕錶，露一手好品味。

▲▼ 巨石強森與神力女超人 。（圖／路透社）▲▼IWC 。（圖／公關照）

▲巨石強森佩戴IWC葡萄牙系列年曆腕錶，653,000元。（圖／路透社）

巨石強森的硬漢風格深植人心，但他不是只愛運動大錶，IWC斯文風格的葡萄牙系列也收服他的心，此系列源起自1930年末品牌為兩位葡萄牙商人打造搭載懷錶機芯的大型腕錶，配有簡約的阿拉伯數字、柳葉形指針與軌道式分鐘圈增添典雅味道，他所戴的年曆腕錶的錶徑44mm展現霸氣，具月份、日期和星期、7日動力儲存顯示。

▲▼ 巨石強森與神力女超人 。（圖／路透社）

▲蓋兒賈多特身穿火紅的Loewe洋裝搭配Tiffany鑽石耳環，明豔動人。（圖／路透社）

產後復出的蓋兒賈多特同樣是焦點，身穿Loewe火紅亮片低胸洋裝，一邊開高設計露出美腿，在走動之間裙子搖曳非常吸睛，她同時搭配Tiffany & Co.鑽石長耳環、手鍊與鑽戒，明豔動人。

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關鍵字：

巨石強森, IWC, 神力女超人, 蓋兒賈多特, Tiffany, Loewe

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