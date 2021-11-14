不花冤枉錢！秋冬4大「防曬護膚」重點　輕鬆養出Q彈白皙肌

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皮膚老化最大的元凶是來自紫外線的照射，因為秋冬的臭氧層比較薄弱，所以其實秋冬的紫外線比夏天還更容易侵蝕皮膚；除此之外，不只室外會曬黑，室內的光源如：日光燈、LED燈、3C產品的螢幕等，也會造成皮膚的傷害，因此除了正確防曬，適時為皮膚補充水分及維生素C也很重要，想要不花冤枉錢，輕易養出吹彈可破的白皙肌膚，快把以下4大重點學起來。

1.選擇正確的防曬產品

紫外線中的UVA會讓皮膚曬黑、曬老，而使皮膚曬紅、曬傷的則是UVB。因此選擇防曬產品時，並不是防曬係數高就表示比較好，而是要選擇強度、廣度、均勻度都好的產品，才能同時防止UVA及UVB對皮膚造成的傷害，達到足夠的防護力。

▲正確防曬4大重點。（圖／翻攝自小紅書@淳微微、@Blancca）

2.選擇質地輕盈、富含保養成分的產品

秋冬肌膚容易乾燥，在使用保養品時，多半會選擇質地比較滋潤的護膚產品。為了避免皮膚的負擔太大，可挑選質地清爽且保濕的防曬產品作為使用，確保塗抹後皮膚可以快速吸收、保濕不黏膩，讓肌膚保持乾爽。

▲秋冬可選擇質地清爽的防曬乳。（圖／翻攝自小紅書@滿杯桃桃醬、@很努力的櫻櫻）

3.補充水分及養分

除了防曬可以預防皮膚老化外，適當的為皮膚補充水分也很重要。除了每日適當飲水外，一周可敷2-3次的面膜，並塗抹保濕精華及乳液，化解皮膚乾渴的狀態，為肌膚補充水分及養分，使肌膚保持水嫩緊緻。

▲一周可敷2-3次的面膜。（圖／翻攝自小紅書@SUTAW734-、@小漁不喜魚）

4.食用維生素C水果

除了補充水分外，天然的補給也很重要！多食用維生素C含量較高的水果，如：番茄、橘子、柚子等，可以淡化皮膚上的斑點，有效改善被太陽曬黑的皮膚，維持白皙肌膚並預防黑色素沉澱。

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