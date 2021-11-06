腕錶上看史努比四格漫畫　經典角色到齊賣萌

▲SWATCH X PEANUTS發行6款新作，同步推出附贈專屬收藏框內含6款的紀念套組。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

粉絲不分年齡層的美國PEANUTS花生系列漫畫人氣角色史努比，與瑞士腕錶品牌SWATCH合作了，聯手創作SWATCH X PEANUTS系列6款新錶，讓史努比、糊塗塌客（Woodstock）、查理布朗（Charlie Brown）與露西（Lucy van Pelt）等耳熟能詳的角色全躍上錶面與錶帶，所有款式均以品牌獨家Bio-sourced生物來源材質打造，附上同色系的特殊錶盒，並同步推出能一次完整收納6款腕錶的附贈專屬收藏框。

▲SWATCH X PEANUTS「四格漫畫」（SMAK!）腕錶，3,150元。





▲SWATCH X PEANUTS大英雄腕錶展現瑞士國旗圖案，彰顯雙方合作，2,700元。



若想一只錶收藏所有著名角色，SWATCH X PEANUTS「經典漫畫」腕錶是首選，以四格漫畫與復古色調向此經典作品致敬；SWATCH也巧妙在錶款中注入瑞士元素，名為 「大英雄」錶款面盤上的史努比，正是坐在插有瑞士國旗的紅色屋子旁，可愛模樣讓人會心一笑。此外，SWATCH同時發布3款訂製畫布，供體驗SWATCH X YOU服務的錶迷訂製專屬史努比錶。

▲Swatch推出史努比訂製畫布，可訂自己專屬圖案的錶款。

史努比的魅力還延燒至精品圈，法國時尚品牌SAINT LAURENT 2021秋冬男裝系列，也出現史努比的蹤影，男星曹祐寧搶先穿上灰色SNOOPY聯名標語棉質上衣，裝飾騎著單車並翹起前輪的史努比圖案，搭配標語「THE SECRET IS TO STAY COOL」，相當逗趣。

▲曹祐寧穿SAINT LAURENT灰色SNOOPY聯名標語棉質上衣，21,900元。（圖／SAINT LAURENT提供，以下同）



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