瘦身嘴饞受不了！便利商店「5大低卡甜食」推薦，好吃無負擔

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瘦身減重時經常嘴饞想吃東西嗎？持續忍耐、累積壓力的話，有可能會造成報復性爆食，反而造成反效果。適量食用低卡路里的甜食，不但可以安撫心靈，更可滿足想吃甜食的慾望，為了讓瘦身更有動力，一起往下看看這些在便利商店就可以輕鬆購入的「低卡甜食」吧！

中華甜愛玉 150g／78.6大卡

最熟悉的中華甜愛玉，是大人小孩都愛吃的便利商店甜點！先前「愛玉減肥法」在各大論壇掀起極高的討論熱度，愛玉的果膠酯酶會增加飽足感，餐前吃可讓正餐吃得少一些；而餐後接著吃則可減少體內的油脂吸收量，一份150克的愛玉才78.6大卡，嘴饞時也可以不考慮熱量，無負擔的當點心食用。

▲中華甜愛玉，小時候的好滋味。（圖／翻攝自全聯福利中心網站）

黑丸嫩仙草 100g／37.4大卡

仙草凍與愛玉一樣都是熱量極低、水含量高且富含膳食纖維的消暑聖品，加入少許糖水當點心食用，既可提供飽足感，又不怕吃進一大堆熱量；喝手搖杯喜歡追求口感的朋友，也可將珍珠換成仙草或愛玉，不但口感豐富，熱量較低喝起來沒有罪惡感。

▲黑丸嫩仙草，減肥口感還超好。（圖／翻攝自黑丸嫩仙草FACEBOOK）

光泉茉莉茶凍 130g／85.6大卡

超香超好吃的光泉茉莉茶凍也不能錯過！微甜的茶凍帶著淡淡的茶香，滑順的口感，淋上超罪惡的奶油球，說是放縱但卻不過分，小小一個還不用90大卡，還不買來試看看嗎！

▲光泉茉莉茶凍淋上奶球超罪惡。（圖／翻攝自全聯福利中心網站）

愛之味寒天檸檬 100ML／28.9大卡

最有名的愛之味寒天檸檬是大人小孩都愛不釋手的飲品，熱量超低又消暑，是瘦身時最好的甜食補給品。從海藻石花菜中提煉而成寒天，同樣富含膳食纖維，其最大的特色就是「零熱量」！不只適合製成甜點來食用，也可製作成涼拌菜及冷盤，增加食物口感。

▲愛之味寒天檸檬最古溜的好滋味。（圖／翻攝自家樂福網站）

福樂頂級希臘式優格 135g／112大卡

吃起來酸酸甜甜優格，是眾所皆知的健康食品，滿滿的益生菌，有益腸道健康及促進排便；在挑選優格時，可以盡量選擇糖分較少的希臘式優格，鈣質和乳脂比一般優格多出三倍，更佳營養健康。不只單吃很好吃，加入水果或麥片，就是一碗超豐富的健康點心，還在瘦身的你不妨試看看唷。

▲福樂頂級希臘式優格好吃無負擔。（圖／翻攝自台灣福樂官網）

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