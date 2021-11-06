fb ig video ETtoday search mobile

小隻女也能駕馭沛納海　一深一淺色面盤耍酷

>

▲▼Panerai,Zenith 。（圖／公關照）

▲沛納海搭配紅色鱷魚皮錶帶的PICCOLO DUE腕錶38mm，192,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

喜歡沛納海（Panerai）經典Luminor系列外型，卻苦於尺寸太大的女性，近日迎來新選擇，品牌推出專為女性設計的PICCOLO DUE腕錶，恰好的38mm錶徑保有中性錶款的氣勢，又能輕鬆上手，同時三明治面盤備有有深煙煤色與象牙色兩款，一深一淺色滿足不同風格的女性。

▲▼Panerai,Zenith 。（圖／公關照）

▲深煙煤色面盤的沛納海PICCOLO DUE腕錶38mm，192,000元。

沛納海PICCOLO DUE腕錶2款新錶均採相同功能配置，3時位置顯示日期，9時則為小秒盤，數字、時標和指針均綴以Super-LumiNova™夜光塗層，差異在於面盤分別為深煙煤色或象牙色太陽放射紋，隨著光影變化展現流轉效果，象牙色面盤同時搭配紅色短吻鱷魚皮錶帶，更加亮眼，當然也可透過免工具即可更換的快拆錶帶系統，更換心儀錶帶。

▲▼Panerai,Zenith 。（圖／公關照）

▲Zenith Chronomaster Original腕錶，414,500元。（圖／Zenith提供）

Zenith則為女性設計專屬計時碼錶Chronomaster Original鑽錶，一款搭配彩色珍珠母貝面盤，另一款則採用灰棕色調三色面盤，均以深淺色呈現不同的功能小盤，並以鑽石點綴時標與錶耳，增添華麗感；而內在也不容小覷，搭載新一代El Primero 3600 自動上鍊計時機芯，具精確至 1/10 秒的計時功能，動力儲存則延長至60小時，更符合日常需求。

►「鐘錶奧斯卡」開獎　LV、伯爵、MB＆F並列大贏家

►「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城

關鍵字：

沛納海, Panerai, Zenith

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

腕錶上看史努比四格漫畫　經典角色到齊賣萌

腕錶上看史努比四格漫畫　經典角色到齊賣萌

「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城

「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城

Seiko致敬締造歷史計時碼錶　復古設計限量10只開搶

Seiko致敬締造歷史計時碼錶　復古設計限量10只開搶

溫貞菱「小國師」上身　愛算星盤「可以和DIOR先生當朋友」 施柏宇替女生戴項鍊好害羞　另一半想要的都記在心裡 「鐘錶奧斯卡」開獎　LV、伯爵、MB＆F並列大贏家 風・Luxury／江詩丹頓老錶開啟第二生命　千萬三問錶來台尋知音 關穎賞寶格麗怕動「邪念」　引導女兒正確價值觀「18歲才能戴」　 銀座石板路成Seiko限量錶主視覺　藝妓愛的「金春色」點綴秒針 百億富婆與3歲女兒同戴巨鑽戒　炫富無極限

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面