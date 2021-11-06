小隻女也能駕馭沛納海　一深一淺色面盤耍酷

▲沛納海搭配紅色鱷魚皮錶帶的PICCOLO DUE腕錶38mm，192,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

喜歡沛納海（Panerai）經典Luminor系列外型，卻苦於尺寸太大的女性，近日迎來新選擇，品牌推出專為女性設計的PICCOLO DUE腕錶，恰好的38mm錶徑保有中性錶款的氣勢，又能輕鬆上手，同時三明治面盤備有有深煙煤色與象牙色兩款，一深一淺色滿足不同風格的女性。

▲深煙煤色面盤的沛納海PICCOLO DUE腕錶38mm，192,000元。

沛納海PICCOLO DUE腕錶2款新錶均採相同功能配置，3時位置顯示日期，9時則為小秒盤，數字、時標和指針均綴以Super-LumiNova™夜光塗層，差異在於面盤分別為深煙煤色或象牙色太陽放射紋，隨著光影變化展現流轉效果，象牙色面盤同時搭配紅色短吻鱷魚皮錶帶，更加亮眼，當然也可透過免工具即可更換的快拆錶帶系統，更換心儀錶帶。

▲Zenith Chronomaster Original腕錶，414,500元。（圖／Zenith提供）

Zenith則為女性設計專屬計時碼錶Chronomaster Original鑽錶，一款搭配彩色珍珠母貝面盤，另一款則採用灰棕色調三色面盤，均以深淺色呈現不同的功能小盤，並以鑽石點綴時標與錶耳，增添華麗感；而內在也不容小覷，搭載新一代El Primero 3600 自動上鍊計時機芯，具精確至 1/10 秒的計時功能，動力儲存則延長至60小時，更符合日常需求。

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