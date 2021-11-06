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4種思考讓你「無法解決困境」　最大問題就是自己　

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▲▼女孩,愛情,獨立,一個人,孤獨,傷心。（圖／翻攝自pixabay）

▲有一些錯誤的想法，讓生活越來越沈重，需要轉個念頭。（圖／pixabay）

編輯／借借

從讀書校園到職場，會面對很多考驗，如何看待與解讀這些困難，與個性與觀念習習相關，有些錯誤的認知總把自己逼到死角，心理學家Albert Ellis曾表示，大多數的消極情緒，是由不正確的想法造成。這樣的想法把你帶入低潮，而不是困難本身，若常有以下的想法，代表這種觀念根本是錯誤的。

大多數的責任都在我身上
事實上一件事情的失敗或困難，其實是許多細小的原因與巧合造成，沒有一個人應該要全責扛起，無論是情感上的交往、或是職場團隊的行為，總認為自己是團隊的絆腳石，不但對解決事情沒有幫助，也加重自己低落的士氣。

▲▼憂鬱,難過,悲傷,絕望,分手,前男友。（圖／pixabay）

▲不要扛下大部分跟全部責任，加重自己的罪惡感。（圖／pixabay）

所有事情應該照計畫走
如果計畫真的有用，就不會有「早知道」的說法，再完美的計畫都會有突發事件，與其花時間在這種「不可能的事」上鑽牛角尖，不如靈活一點把重點放在「解決事情的能力」上。

▲悲傷,女性,焦慮。（圖／unsplash）

▲人生總是會出現預料之外的事。（圖／pixabay）

總是擔心「可能發生的事」
老闆心情會不會不好打槍我的提案？初次見面的客戶會不會不喜歡我？這種自找擔心的習慣，需要練習放下，生活已經有很多需要思考的事，不需要再增加自己的心理負擔，何況是這種擔心也無濟於事的想法，該發生就會發生。

▲悲傷,女性,焦慮。（圖／unsplash）

▲杞人憂天不但浪費時間，也浪費生命。（圖／pixabay）

為什麼大家都不幫我
很多人有這種習慣，把別人的「不慷慨」當成自己的「損失」，而且最喜歡從小事開始計較，像是「麗莎本來就要去茶水間，叫她順便幫我拿個茶包，她居然不願意」，對方不想順便幫你，或許代表他不想幫忙、或者不友善，但絕對不是「應該幫你做」或是「你的損失」。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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