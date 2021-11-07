星・變美／42歲性感女神教「減脂燜菜」！輕鬆吃出火辣S曲線

▲性感女神Maggie Q身材一直維持超好。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Maggie Q小紅書、IG

混血女星Maggie Q有著深邃美艷臉蛋加上火辣好身材，是不少人心中的性感女神代表，今年42歲的她至今仍維持著火辣S曲線好身材，讓許多女生羨慕不已。她近日就分享了一道色香味和營養都兼具的減脂燜菜，是由先前大陸男星尹正瘦身時所吃、在網上爆紅的減脂餐特製而來，Maggie Q大推這道燜菜做起來很方便又簡單快速，連顏值都很高。

＃所需食材



Maggie Q版的燜菜要準備的食材有南瓜、蕃薯、花椰菜、新鮮蕃茄、蔥、薑、大蒜、洋蔥、蔓越梅，藜麥和蔬菜湯。她也特別說到，雖然藜麥不在大部分亞洲人的飲食內容裡，但藜麥和芝麻一樣都是屬於種子類食物，其營養價值比穀物更高，含有多種礦物質、優質蛋白質，還有豐富膳食纖維，被聯合國糧農業組織（FAO）認定為超級食物，抗氧化又能幫助減肥，是很健康的食物選項。

＃製作方法

首先先來處理藜麥，將藜麥放進一個湯鍋中，並倒入蔬菜湯，蔬菜湯要蓋過藜麥，以小火蒸煮藜麥，大約需要10、11分鐘。

接著蔬菜的部分，將南瓜和番薯清洗後，先浸泡在熱水裡大概2～3分鐘，讓南瓜和番薯先軟化一些，以方便之後不用花太多時間。在平底鍋裡放點油，放入洋蔥、大蒜和生薑稍微拌炒，炒到稍微有點棕色、有點焦糖化的時候，就可以放入軟化過的南瓜、蕃薯和花椰菜，快速拌炒，大概需要10分鐘。

當南瓜、蕃薯快要煮好的時候，就可以加入蕃茄，但記得蕃茄不要煮得太久，會讓番茄變得太糊，只要稍微翻炒一下就好，炒得差不多了就可以先拿個大碗承裝起來，放在一旁等藜麥煮好。

當藜麥還在煮的時候，可以刮一些檸檬皮和擠一點檸檬汁進去，增添一點點檸檬香氣和酸甜的味道。當看到蔬菜湯收得差不多了，且藜麥變大、膨脹了，就代表藜麥已經煮好了。

取一個碗盤將煮好的藜麥和蔬菜一起放入，最後再放入一點蔓越莓，除了可以增添一點甜味，蔓越莓還含有豐富維他命和礦物質，更增添營養價值。但蔓越莓也不是必須的，不喜歡的人可以省略，最後直接灑上一點青蔥即可。

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