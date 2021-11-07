Supreme與Tiffany首次跨界聯名　IG曝光珍珠項鍊狂吸3萬人按讚

記者李薇／綜合報導

跨界聯名通常都可以吸引到很多人的目光，潮流品牌Supreme最近就傳出將與珠寶品牌Tiffany & Co.合作，立刻吸引很多年輕人關注，另外MIKIMOTO也與日本知名服裝設計師川久保玲再度聯手，推出全新的珠寶系列，同樣很吸睛。

一向很受到年輕人喜愛的Supreme，過去曾與許多運動戶外品牌合作，像是Nike、The North Face、Vans、Champion、Timberland等等，在2017年開始與國際時尚大品牌LV聯名推出一系列包包、2018年也與Rimowa推出行李箱，儘管已與這麼多品牌合作，但珠寶品牌卻是第一次。

兩大品牌合作的消息，已經在IG上面曝光，只見鏡頭聚焦在一個年輕女孩，穿著白色T恤搭配右手上面的蜘蛛刺青，鏡頭再度聚焦，脖子上戴著的珍珠項鍊，上面有一個圓形的吊牌，很有可能就是接下來聯名的單品。

不只是Supreme即將與Tiffany & Co.合作，日本珠寶品牌MIKIMOTO與日本知名服裝設計師川久保玲再度聯手，推出一系列COMME des GARÇONS聯名珠寶系列，7款新項鍊以珍珠作為基底，搭配別針、尖牙、鉚釘等素材，打造出優雅卻又新穎的設計風格。