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氣溫急降！一人345元就可以泡到美人湯＋下午茶超划算

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文／C編

進入不穩定的秋冬交際，時不時出現低溫，假日絕對就是要去泡湯暖暖身，「Her森森」推出「台灣好湯系列」優惠活動，共有5間厲害的湯屋特價，最低690元的雙人泡湯票券，等於一個人只要345元就可以享受好湯，超級划算一定要手刀搶多一些，整個冬天都能爽爽享受。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲泡湯,湯屋,溫泉,Her森森。（圖／Her森森）

▲台灣好湯系列，最低下殺690元，點我搶購

1.烏來【山之川溫泉會館】雙人溫馨湯屋1.5小時+雙人下午茶點（平假日皆可使用），原價1500元、特價690元

座落於南勢溪堰堤旁，依山畔水而建，湖光山色盡收眼底，景色美不勝收，光是欣賞湖光山色就超級療癒，有大眾裸湯跟個人湯屋，這次販售的是雙人溫馨湯屋，價格親民，還可以享受下午茶點，CP值超高。

2.北投【水都溫泉會館】雙人客房120分鐘泡湯券，原價2500元、特價790元

座落於地熱谷旁的北投水都溫泉會館，擁有優質硫磺泉，特殊泉質富含多種微量元素，享受泡湯時，礦物也同時保養著每一寸肌膚，享受最極致的美體感受。館內結合多種風格的時尚客房泡湯，也提供適合親子或家庭同樂的露天風呂大泡湯，一人或多人都可以放鬆享受。

3.三峽【大板根森林溫泉酒店】VIP湯屋1.5小時雙人泡湯券（平日使用，假日加價$200），原價 1500元、特價1290元

三峽的大板根森林溫泉酒店，因有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、大型板根樹木，以及蔓生百年以上的巨藤，還有高聳入雲的林海等而著名，稱得上是一座「亞熱帶雨林植物寶窟」，可以散步享受森林浴、泡美人湯，享受遠離城市喧囂的旅程。

4.苗栗【石風溫泉城堡】風之湯屋雙人湯屋券，原價1200元、特價769元

石風城堡在3000坪的空間裏，打造了一間創意料理餐廳、三間溫泉villa、五間溫泉湯屋，還曾獲Travel AZ旅遊生活雜誌的肯定，2010年11月評選為台灣七大美食溫泉旅店，輕柔滑潤、濃郁質純「美人湯」溫泉放鬆的SPA浴，身心靈徹底得到休憩與解放。

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▲泡湯,湯屋,溫泉,Her森森。（圖／Her森森）

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5.台中【日光溫泉會館】平日雙人湯屋泡湯券，原價1580元、特價1130元

位於台中近郊的日光溫泉會館，外觀採內斂典雅的黑觀音石，烘托出沉靜感，空間線條簡潔舒適，攝氏40度的湯泉，釋放鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子，不但可以幫助放鬆身心，更可以讓肌膚更有光彩，是美人湯無誤。

關鍵字：

泡湯, 湯屋, 溫泉, Her森森

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