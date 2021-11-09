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「石墨烯」9分褲穿上顯瘦又保溫　護膝套買1送1才899元送長輩好划算

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文／C編

很多人都有下半身肥胖的問題，其實只要挑對材質，一條簡單的褲子就可以穿出纖細的身材，「Her森森」推出「GIAT 石墨烯 全方位健康守護 雙11特降」活動，有超彈力的9分褲、塑腰帶、護踝套、護肘套，最低價899元就可以入手。

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▲GIAT,石墨烯,穿搭,Her森森。（圖／Her森森）

▲GIAT石墨烯9分褲、塑腰帶、護踝套、護肘套，最低價899元就可以入手，點我搶購

高效機能的科技素材石墨烯有超強的彈力，整雙都是彈性纖維搭配石墨烯纖維，可以穩定支撐，包覆性極佳，可以舒緩壓力，並且採用環繞織紋貼合身體，4針6線車縫親膚不咬肌，穿一整天也不會感到不舒服或是有壓力感。

除了材質特殊之外，還有智能恆溫的效果，可以隔絕冷空氣，讓熱能不流失，面對低溫狀態，像是9分褲就可以搭配洋裝、長版上衣，可以抵抗冷空氣，還有顯瘦的效果，非常方便又實穿。

智能抗臭、高效抑菌透氣不悶熱等優點，更是令人一穿就愛上，可以自在活動，排出熱氣，同時貼合腰腹，服貼的程度讓走路、跑步都可以穩定包覆好活動，一體成型的設計，無縫織造舒適感提升，不緊勒、不脫落，怎樣穿都好搭。

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▲GIAT,石墨烯,穿搭,Her森森。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「GIAT 石墨烯 全方位健康守護，雙11特降」活動，有超彈力的9分褲、塑腰帶、護踝套、護肘套，最低價899元就可以入手，而且一次都是雙件組，對於需要保護的膝蓋、手肘提供最好的保護，就靠這一檔。

關鍵字：

GIAT, 石墨烯, 穿搭, Her森森

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