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還在滑手機？網揭「護眼6個好習慣」，記下來超受用

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▲▼「護眼7個好習慣」，記下來超受用 。（圖／Pexels）

編輯／Lily

現代人普遍用眼過度，工作時需要盯著電腦，休息時更喜歡滑著手機或3C，讓眼睛擠乎沒有時間休息，如果長時間不維護眼睛，眼睛就會疲勞，容易痠澀，更嚴重有可能影響到視力，以下6個保護眼睛好習慣，現在學起來！

#不要盯著同一個地方

有時候看東西時，我們很容易不小心就盯著同一個地方，這時候容易使眼睛的淚液蒸發，為了避免乾澀，建議可以增加眨眼次數，來改善乾眼不適問題。

▲▼「護眼7個好習慣」，記下來超受用 。（圖／Pexels）

#身邊放一杯水

多喝水對身體好，但我們也要養成在座位放杯水的習慣，若長時間都待在冷氣房中，杯中的水分能夠幫助增加空氣濕度，眼睛也會變得比較舒服。

#用眼30分鐘，休息10分鐘

看東西不要距離太近，用眼時間不要過久，其實眼睛能和藍光和平共存的，研究顯示3C藍光對眼睛的影響是累積的，只要不要過度使用，也能保有健康雙眸。

▲▼「護眼7個好習慣」，記下來超受用 。（圖／Pexels）

#多吃護眼食物

不少人為了保護眼睛，會定時補充護眼營養輔助品，除此之外日常飲食也可以多攝取柑橘類水果、蔬菜、魚肉等，都能幫助維持水量濕潤的雙眼。

#充足睡眠時間

擁有充足睡眠時間，能幫助維持體內正常新陳代謝，晚上別熬夜，讓眼睛多點時間休息，也切記別要躺著滑手機，光源不足地方看3C，這樣對眼睛特別傷。

▲▼「護眼7個好習慣」，記下來超受用 。（圖／Pexels）

#眼睛也要防曬

不只是肌膚，眼睛也需要防曬，黃斑部是眼睛的防曬組織，會隨著年齡增長、藍光使用、吸菸飲酒等影響而流失，因此除了透過飲食補充眼睛營養，也建議佩戴藍光眼鏡和太陽眼睛幫助保護眼睛。

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關鍵字：

護眼, 習慣, 眼睛

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