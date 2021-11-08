「你永遠不比別人差」給女孩的10句勵志金句，請牢牢記在腦子裡

▲相信自己，你其實正在通往成功的道路上。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

明明很努力，但差目標總是臨門一腳，覺得好洩氣，女孩們若你也在努力的路上，成功好難沒關係，只要心中保持著信念，每天一步步向前進，終點就在不遠處，《ET FASHION》精選8條給女孩的勵志金句，因為你是你，就是閃閃發光的你。

#不要急於否定自己，你永遠不比別人差。



#請再努力一下，為了你想見的人、想做的事、想成為的自己。



#認真對待工作，工作或許不如愛情能夠讓你心動，但至少能保證你有飯吃、有房住，但是不確定的愛情給不了你這些。



#一生中你唯一需要回頭的時候，是為了看到自己究竟走了多遠。



#當你的才華撐不起你的野心時，那你就應該靜下心來學習。



#真正能讓你倒下的不是對手，而是你絕望的內心。



#人生只有走出來的美麗，沒有等出來的輝煌。



#每天給自己一個希望，試著不為明天而煩惱，不為昨天而嘆息，只為今天更美好。



#一個人的夢想或許不值錢，但一個人的努力很值錢。



#你變得好看，不是為了取悅任何人，而是你站在鏡子前，那份自信和美麗，連自己都愛不釋手。

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