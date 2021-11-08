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精緻女生這樣做！「7個好習慣」讓皮膚變好，你平常做了幾個？

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▲▼精緻女生「7個好習慣」讓皮膚變好 。（圖／翻攝自IG/佐佐木希）

▲多喝水是美麗肌膚的不二法門。（圖／Unsplash、翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

女生們越來越會管理自己，不只是追求美，更是要求精緻，想當為精緻的女生，擁有好的肌膚絕對是必要條件，盤點以下7個讓肌膚變好的習慣，你知道幾個呢？

▲▼ 精緻女生「7個好習慣」讓皮膚變好 。（圖／unsplash）

#早睡

睡眠對美肌非常重要，根據研究晚上11點到凌晨1點，是肌膚新陳代謝最旺盛的時刻，建議早點入睡，讓身體機制正常運作，幫助修復肌膚。

#多喝水

想要肌膚水潤透亮，除了臉上抹的，喝進去的水分也不能少，攝取足夠水分能幫助體內循環，幫助把廢物排放出來，肌膚怎麼能不好？

▲▼ 精緻女生「7個好習慣」讓皮膚變好 。（圖／unsplash）

#戒糖

很多女生都很愛吃甜，但吃甜不只會使肌膚老化速度加快，還會使血糖快速上升，使得皮脂腺的油脂分增加，粉刺痘痘就跟著冒出來。

#一年四季做好防曬

防曬不只是夏季的工作，一年四季只要外出就要做，紫外線對肌膚傷害很大，不做好防曬不只會冒出斑點、生成皺紋，長時間持續下去，你會比同齡人老好幾歲。

▲▼ 精緻女生「7個好習慣」讓皮膚變好 。（圖／unsplash）

#多吃蔬果

水果富含各種維生素，多吃水果不僅能提亮肌膚，還能促進體內新陳代謝，蔬菜則擁有膳食纖維，幫助製造健康腸道環境，腸道健康，肌膚自然好起來。

#勤換床單

很多人肌膚問題不斷，都是因為床單惹的禍，床單寢具需要定時清洗更換，因為一天有8小時左右需要直接接觸，所以清潔務必要確實才對。

▲▼ 精緻女生「7個好習慣」讓皮膚變好 。（圖／unsplash）

#選擇適合自己的保養品

貴不一定是好，現在流行也不代表這個很適合你，了解自己的膚質屬性還有膚況，挑選適合自己的保養品，便宜不一定是差，但是適合你的肯定好！

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關鍵字：

女生, 保養, 肌膚, 秘訣

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