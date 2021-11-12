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亮・珠寶／型男5款熱賣手環出列　王陽明入手卡地亞釘子耍帥

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▲▼男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲王陽明生日時收到老婆蔡詩芸送的卡地亞Juste un Clou玫瑰金手環，221,000元。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

盛大頒獎典禮上，常可見男星佩戴胸針等珠寶登上紅毯，事實上珠寶可以更融入男性日常生活，一款經典手環是最佳選擇，即便沒有鑲嵌任何鑽石或寶石，依然氣勢十足。王陽明日前生日收到老婆蔡詩芸送上的禮物，正是卡地亞（Cartier）已紅了半世紀的Juste un Clou釘子手環，無論單戴或疊戴腕錶都很出色，《ET Fashion》精選5款型男必備手環，女友或老婆偶爾借來戴也行。

釘子手環
1971年於卡地亞紐約誕生的Juste un Clou手環，是從平凡之物釘子化為奢華精品的傳奇之作，最初被命名為Nail手環，2000年經過重新演繹，展現簡潔線條與招牌釘尖，取名為「Juste Un Clou」，是男女都能駕馭的設計。

▲▼男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲卡地亞LOVE玫瑰金手鐲，204,000元。（圖／卡地亞提供）

LOVE手環
卡地亞同樣誕生於1970年代紐約、一樣是男女都愛戴的LOVE系列手環，藉由緊密的閉合設計和螺絲裝飾，象徵鎖起真摯愛意，不僅蘊藏的美好寓意收服時尚迷，時髦、容易搭配更是吸引人的主因。

▲▼男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲韓星Rain佩戴 FRED Force 10 鈦金黑鑽鍊手環。（圖／翻攝rain_oppa IG）

▲▼男性珠寶手環 。（圖／公關照）
▲Fred Fore 10 鈦金黑鑽鍊扣不鏽鋼手鍊，77,200元。（圖／FRED提供）

Force 10手鍊
南韓男星Rain近期常佩戴法國珠寶品牌FRED著名的Force 10手鍊，因為顏色、款式多元，總能找到完美款式與他錄製節目的多變造型搭配。Force 10系列靈感源自帆船繩纜，首度推出鍍黑色ADLC處理的鈦金屬鍊扣，並鑲嵌上黑鑽，為酷酷的設計增添奢華氣息。

▲▼男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.ZERO1玫瑰金鑲飾黑陶瓷手環，209,400元。（圖／寶格麗提供）

B.zero1手環
寶格麗（BVLGARI）從羅馬圓形競技場汲取靈感，創作B.zero1系列珠寶，當中18K玫瑰金材質鑲飾黑色陶瓷的手環，盡顯中性珠寶的迷人特質，搶眼的黑金對比色調、側邊銘刻LOGO的設計，迅速擄獲目光。

▲▼男性珠寶手環 。（圖／公關照）

▲Tiffany T Square 18K玫瑰金寬版設計手環，198,000元。（圖／Tiffany提供）

Tiffany T手環
Tiffany T手環也是跨越世代、不分性別之作，手環中央部分飾有風格強烈的斜邊「T」字主題圖案，充滿力與美，Tiffany從基本款的金質手環到滿鑽設計均備，讓男士也能創造專屬前衛風格。

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關鍵字：

亮珠寶, 王陽明, Cartier, Tiffany, FRED, BVLGARI

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