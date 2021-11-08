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星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

▲星巴克針對本週上班日推出買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

又來一個星期一，在這開啟一整週工作日的這天，星巴克突如其來推出「整週上班日」買一送一優惠，只要消費者購買特5款飲品，不多說直接現賺一杯；怡客咖啡則連續一週，推出特定身分證尾數民眾，買美式咖啡買一送一；伯朗咖啡在11／8與11／14這兩天也推出好友日優惠，不限飲品品項買一送一。

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

星巴克針對本週上班日，推出指定品項好友分享活動，從11／8至11／12起一連五天，針對旗下5款飲品包括「鹹焦糖風味那堤」與「蜂蜜風味那堤」、「福吉茶那堤」、「玫瑰蜜香茶那堤」、「經典紅茶那堤」，推出好友分享活動，活動期間購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定飲料，可享好友分享優惠，相關限制包括每人限定買二送二，部分門市不提供此優惠。

怡客咖啡則從11／8至11／14連續整週，推出「國家邊緣人買一送一」優惠，針對振興五倍券加碼券，皆未獲得任何一種加碼券的身分證末2碼，包括「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」共27組，推出邊緣人限定美式咖啡買一送一活動。

▲怡客咖啡呼應10月1日國際咖啡日，推出全品項飲品買一送一優惠。（圖／怡客咖啡提供）

伯朗咖啡館本月進入周年慶檔期，針對旗下咖啡豆等推出全月買一送一，在11／8於南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市推出滿一送一優惠；11／14週日也推好友日，其優惠門市包括宜蘭、家福中壢，以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

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關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 怡客

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