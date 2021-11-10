超帥7款漫威一卡通逼人整套收藏　仿真「天竺鼠車車」嗶卡被萌翻

編輯／Beverly

通勤族必備的一卡通，主打不只實用還要造型美觀，為了滿足各種用戶的喜好與需求，一卡通有許多造型款式可以收集，近期再推出超高人氣的「漫威」系列、今年爆紅動畫《PUIPUI天竺鼠車車》以及大人小孩都喜歡的熊大和兔兔等等，多款圖案及樣式保證粉絲愛不釋手，這個冬天一定要入手。

喜歡「漫威」系列的朋友注意，一卡通推出7款超帥氣的漫威圖案，多款經典海報卡已經讓粉絲的心臟受不了了，《洛基》裡的魅惑女巫Sylvie更是美得沒話說；《汪達幻視》經典又復古的結婚照實在太吸引人。將於11／17發行的《猛毒》與《獵鷹與酷寒戰士》一樣超有看頭，猛毒打鬥的畫面讓人看了血脈賁張；獵鷹與酷寒戰士的仿舊LOGO更是超有質感，漫威迷快點手刀購入吧！

▲漫威系列《洛基》，魅惑女巫一卡通太美艷。（圖／翻攝自一卡通蝦皮，下同）

▲漫威系列《汪達幻視》經典復古婚禮畫面美翻天。

▲漫威系列《獵鷹與酷寒戰士》＆《猛毒》強勢登場。

一卡通公司近期推出超仿真「天竺鼠車車絨毛一卡通」，主打擬真貼近原作，外觀採用日本進口的絨毛布料製作，不只外觀用心，細節更是不馬虎，連天竺鼠車車最重要的超Q表情也被神還原，呆萌模樣真的超級可愛！

▲天竺鼠車車仿真一卡通，嗶卡震動神還原太可愛。（圖／一卡通公司提供）

除了外型仿真，還特別加入音樂與震動功能，只要一嗶卡，就會響起熟悉的《PUIPUI天竺鼠車車》主題曲，加上有如天竺鼠車車害怕時的微微震動，就像從動畫中走出來一樣，鐵粉一定要收藏啦。

日前推出的「BROWN & FRIENDS」系列，有熊大、兔兔、莎莉等三款超Q立體一卡通，5～6公分的大小非常適合掛在包包當吊飾，或是拿來與鑰匙掛在一起，需要購買一卡通的朋友BROWN & FRIENDS也是你的好選擇唷。

▲迷你兔兔、莎莉一卡通，大小適中當吊飾超適合。（圖／翻攝自LINE FRIENDS商城）

另外常推出引發話題的造型悠遊卡，這次適逢《精靈寶可夢》問世25週年，再次合作推出全台獨家的「寶可夢造型悠遊卡-3D超級球」，形狀和配色都神還原，嗶卡時還會發出閃閃綠光。想要入手的話，目前已在Pinkoi網站開放限時預購，售價新台幣780元，一組有2顆球。

▲寶可夢造型悠遊卡-3D超級球。（圖／Pinkoi提供）



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