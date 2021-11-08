NIKE「雙11快閃優惠」來了！鞋款下殺5折、運動內衣8百元有找

▲NIKE官網雙11優惠開跑 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

為迎接雙11購物節各大運動品牌都祭出優惠方案，NIKE在官網推出5折優惠，熱門鞋款Flex Experience Run 9跑鞋下殺到1099元，新品運動內衣也直接來到千元有找。同時adidas於官方網站祭出2件72折、3件66折活動，FILA則有限定商品下殺1111元優惠，民眾此時入手最划算。

▲新品鞋款Flex Experience Run 9跑鞋原價2200降至1099元，直接打對折；運動內衣769元。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

NIKE目前於官網開跑雙11優惠，至11月11日前最高有5折優惠，折扣品項包括新品鞋款Flex Experience Run 9跑鞋，原價2200降至1099元；Quest 3路跑鞋也從2500元降至1499元，至少現省1千元。另外，針對運動衣單品，提供新品短袖跑步上衣下殺到689元、熱門品項Nike Swoos女款中度支撐型一片式襯墊柔軟 T 恤也來到769元，都有接近半價的折扣。

▲adidas在官網舉行全館商品任選2件72折、3件66折 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）



adidas同時在官網舉行全館商品任選2件72折、3件66折，舉例NITEBALL經典鞋原價4,290，搭配優惠最低NT$2,831入手；ADICOLOR 長袖上衣最低1,511元。FILA則是在官網旗艦店推出全館8折起，任2件再折300元，另外經典商品連帽T恤在11月5日至11日舉辦限時優惠，期間入手從原價2480元來到1111元。

▲FILA帽T雙11限定價格1111元 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

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