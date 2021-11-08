fb ig video ETtoday search mobile

NIKE「雙11快閃優惠」來了！鞋款下殺5折、運動內衣8百元有找

>

▲運動品牌雙11 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲NIKE官網雙11優惠開跑 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

記者鮑璿安／台北報導

為迎接雙11購物節各大運動品牌都祭出優惠方案，NIKE在官網推出5折優惠，熱門鞋款Flex Experience Run 9跑鞋下殺到1099元，新品運動內衣也直接來到千元有找。同時adidas於官方網站祭出2件72折、3件66折活動，FILA則有限定商品下殺1111元優惠，民眾此時入手最划算。

▲運動品牌雙11 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲運動品牌雙11 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲新品鞋款Flex Experience Run 9跑鞋原價2200降至1099元，直接打對折；運動內衣769元。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

NIKE目前於官網開跑雙11優惠，至11月11日前最高有5折優惠，折扣品項包括新品鞋款Flex Experience Run 9跑鞋，原價2200降至1099元；Quest 3路跑鞋也從2500元降至1499元，至少現省1千元。另外，針對運動衣單品，提供新品短袖跑步上衣下殺到689元、熱門品項Nike Swoos女款中度支撐型一片式襯墊柔軟 T 恤也來到769元，都有接近半價的折扣。

▲運動品牌雙11 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲adidas在官網舉行全館商品任選2件72折、3件66折 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

adidas同時在官網舉行全館商品任選2件72折、3件66折，舉例NITEBALL經典鞋原價4,290，搭配優惠最低NT$2,831入手；ADICOLOR 長袖上衣最低1,511元。FILA則是在官網旗艦店推出全館8折起，任2件再折300元，另外經典商品連帽T恤在11月5日至11日舉辦限時優惠，期間入手從原價2480元來到1111元。

▲運動品牌雙11 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲FILA帽T雙11限定價格1111元 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

►看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場

►「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物

關鍵字：

雙11, 購物節, 運動, NIKE, 優惠, 折扣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

人前人後差超多！雙面人星座Top3，說一套做一套，離遠遠最好

人前人後差超多！雙面人星座Top3，說一套做一套，離遠遠最好

「你現在多懶散，以後就有多悽慘」，12條「超狠金句」瞬間罵醒你

「你現在多懶散，以後就有多悽慘」，12條「超狠金句」瞬間罵醒你

心測「動物園最想照顧哪一區」　看出這間公司和工作是否適合你？ 第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物 還在滑手機？網揭「護眼6個好習慣」，記下來超受用 秋冬剪髮「這長度最流行」！泫雅跟上曬照　古銅茶棕髮色美翻 星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式 投對胎！日網公布4組「生日尾數」　天生最善良、最適合當伴侶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面