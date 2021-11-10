CK One香水才589元！熱賣27年超狂　剛洗完澡的清新感、男女都愛用

文／C編

香水其實很私密，因為香氣可以代表一個人的味道，或是一段記憶，「Her森森」推出「質感香水熱銷款」特賣，包括Calvin Klein、伊麗莎白雅頓等等，原價2500元、特價459元，相當於比2折更低，現在入手不管是自用還是送人都超級划算。

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▲質感香水熱銷，原價2500元、特價459元，點我搶購。



Calvin Klein CK ONE／BE 中性淡香水 100ML（2款任選），原價2050元、特價589元

CK one香水在1994年問世，直至今年、27個年頭依舊受到全球年輕世代的愛戴，中性香氣宛如沐浴過後的味道，不管是男女都可以噴，顯得清新自然；而同門的CK be，則有著柑橘清新調，展現出舒服時髦的感覺。

Elizabeth Arden 雅頓 綠茶薰衣草淡香水 100ML，原價2500元、特價459元

雅頓經常以綠茶為基底，打造出好聞又細緻的香氣，其中綠茶薰衣草前味為清爽的檸檬、綠薄荷，中味則是法國薰衣草、保加利亞薰衣草、綠茶、烏龍，展現出溫柔浪漫的效果，後續麝香、白樺讓餘韻悠長，噴在身上宛如溫柔小姊姊。

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Elizabeth Arden 雅頓 綠茶櫻花淡香水 100ML，原價2500元、特價459元

同樣以經典的綠茶淡香水為基底，搭配櫻花香味，粉色瓶身相當浪漫，東方綠茶的典雅氣息，融入以櫻花為主的「粉色花瓣」味道，讓靜謐而低調的綠茶與日本的櫻花，激盪出令人耳目一新的優雅女性特質。