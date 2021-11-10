陳芳語、吳卓源8年閨蜜情合體：「知心一個就夠，幫妳擋雨遮風」

文／妞新聞

Julia吳卓源與Kimberley陳芳語之前一起合作單曲〈Better〉，歌詞字裡行間寫的盡是滿滿的好友情！其實交朋友不難，但若是談到真心朋友，似乎就沒有那麼容易，尤其在五光十色的演藝圈中，能有一個知心朋友在身邊互相扶持陪伴，絕對是件非常難能可貴的事，這次妞新聞12月號主打星邀請兩人合體入鏡，透過這次的拍攝與訪問，大家會知道〈Better〉這首歌完美展現了兩人的友情，而且絕對比我們想得還要深厚！

「最親密的戰友 在乎卻不佔有」



對於Kimberly與Julia來說，好朋友就是那種，在一起的時候做什麼不是重點，只要兩個人能見面相處就足夠，所以可能有時只是待在家，一聊就是好幾個小時，見面的重點就是在「We Have Each Other」（我們在彼此身邊），然後不管在工作上或是生活上碰到任何事，心裡都知道有一個人可以一起分享，聆聽你的問題、陪伴自己度過，就算那陣子行程很忙的兩人真的抽不出空見面，也不會因此感到疏遠，妞編輯想，Kimberly與Julia之間的感情，就是朋友間最舒服的狀態，不必朝夕相處，也能知道我沒有失去對方。

「愛了、愛了！這個女孩我愛了！」



雖然Julia跟Kimberly都有著在澳洲生活的背景，但兩人其實原本並不認識，有一天錄完音之後，製作人拿出手機表示想讓他看看一個很會唱歌的女生，而當時已經以一首〈愛你〉成為大勢歌手的Kimberly心裡只有一個想法就是「這女生是誰？」，直到自己找到Julia的YouTube頻道聽了Julia重新詮釋的許多歌曲，當然也包括自己唱的〈愛你〉後，一聽就上癮，喜歡得不行，連原本心裡那一點點想較勁的心都蕩然無存，直接被Julia像奶油般絲滑綿密的音色給融化；而與大勢歌手Kimberly初見面的Julia，則是因為Kimberly這個情緒與反應隨時都澎湃的個性感受到了滿滿的親切與真摯感（訪問同時Kimberly已經在同步示範超高音頻，搭配著Julia真的很Chill的笑聲，場面真的超歡樂）

「不太相似卻非常互補」



個性一靜一動，一快一慢的兩個人，看來不太相似卻非常互補，雖然在朋友圈中像是個例外的存在，但這樣有差異的性格，也讓兩人學著互相都更有同理心，無論在生活或工作上碰到麻煩或困擾，都能用自己的方式幫助對方度過需要幫助的時刻，而且在相處的過程中，也能體會到許多自己意料之外的想法，雖然說是互補性格，但吵架難免會有，不過兩人從來不會選擇獨自憋著生悶氣不說，反而會在沈澱過後，找對方坐下來好好談一談，說出自己心裡不舒服的地方，在兩個人都真心懇切的狀態下解決問題，其實這樣的處理方式也很推薦給所有女生，因為在朋友之間最重要的就是坦誠以待，在這樣的前提之下，友情才能得以持續長久～

「5個小時巴士的友情」



認識將近要10年的兩人，說到最難忘的回憶Kimberly率先發聲，回想在兩人20出頭的時候，計畫了一趟美國行的Kimberly聯繫了當時人就在美國讀書的Julia，就在一個小時內決定了一場非常臨時又浪漫的相會，確定了時間地點後，而當時還是學生的Julia為了與好友Kimberly見上一面，排掉了要上的課，跳上巴士，坐了5個小時的車直奔紐約，相約一起去吃了紐約中央公園旁邊的LADY M蛋糕，當然，Julia錯過回程巴士這又是另一個故事了（笑）

「善良，還有同理心，然後互相影響」



不知道妞妞們選擇朋友的特質有些什麼呢？善良當然是基本，不過Kimberly認為有沒有「同理心」也非常重要，因為有時候朋友跟朋友之間，總是會有需要溝通的事，像Kimberly跟Julia因為藝人的工作型態，有時候就算約好了也會突然有變數，發生了這樣的情況，兩人都理解對方的狀況，當然也不會往心裡去，也讓朋友相處之間不會有太多壓力，如果缺少了同理心，就非常有可能為日後相處上的不滿與爭吵埋下種子。

而從歌聲到個性都蠻冷靜穩定的Julia則是覺得朋友之間頻率與聊不聊得來很重要，這時候隨時活力充沛、情緒高昂的Kimberly看似跟Julia是兩個不同的個題，卻在長期的相處之間，互相影響而漸漸有了相似之處，Julia坦言過去自己容易隱藏真實的情緒選擇自己承受消化，現在懂得表達自己的情緒跟想法，而過份奔放的Kimberly則是吸收了Julia內斂的個性，不同調性卻互相中和，成了現在自己舒適的樣子。

「真心為對方的發光發熱感到高興」



在Julia的眼中，率直的Kimberly不論什麼事，不管是在什麼情況之下，總會把對方放在第一位，替別人著想，想著對方怎麼做會更好，自己能做些什麼幫助對方，然後真心的為對方優秀的表現與成就而開心，就像Julia站上演唱會的舞台時，Kimberly可以在台下感動落淚那樣的誠懇又真摯，那是真心的為朋友發光發熱感到高興！（聽到這邊連妞編輯都因為兩人的友情感動，他們是真的朋友～～～）

「女孩的都該遵守的Girl’s Code」



說到朋友堅決不能觸碰的地雷點，相信所有女生一定會同意Julia跟Kimberly的意見，那就是如果朋友之間曾經喜歡過的人，自己絕對不會去接近，而且不管發生什麼事，自己都是會先選擇站在朋友這邊，保護自己的朋友，也不會因為男生而背叛彼此，相信所有女孩們都會邊看邊點頭吧？（笑）

「知心一個就夠 幫妳擋雨遮風」



回顧過去的自己時，Kimberly認為自己成熟了許多，不再像過去那樣衝動，忽略別人的感受，更學會了與別人更好的相處與溝通，而Julia學會了「對自己更好」，遠離對自己有負面影響的人事物，留下身邊真的在乎自己，有困難時他們都能在身邊的朋友就夠了，畢竟，好朋友是重質不重量的。

在問到十年後的兩人對自己有沒有什麼想要完成的目標時，Kimberly希望能成功的領養一個自己的小孩，而Julia則是希望十年後的自己能像現在一樣，對正在做的事情持續熱愛，雖然看似簡單的保持初心，卻真的不容易，不過身為好友的Kimberly已經為Julia描繪出十年後站上大巨蛋舞台模樣，同時再度為我們展示了她總是希望別人更好更棒的個性！

「I know you're feelin' better

Rain or sunny weather

I got you 誰都不能代替妳對我的美好」

11月號的主打星絕對是妞編輯遇過最自然最Chill的一次拍攝，相信大家能夠透過照片感受到Kimberly與Julia真實又自在的可愛互動，最後引用〈Better〉中的歌詞，相信也是最能為Kimberly與Julia的友情做總結的一段，誰都無法代替兩人在對方心中的美好，也期望未來可以再度看到兩人的合作！

Project Manager／翁毓喬 Landy Weng

Editor／林湘渝Edie Lin

Stylist／林湘渝Edie Lin

Styling Assistant／陳泳靜 Vicky Chen

Photographer／韓爵蔚 David Han

Videographer／楊捷淞 Jason Yang、吳哲箴 Sally Wu、壯敏慈 Min Chuang

Graphic Designer／icelee Lazy

Julia’s Make up ／平平

Julia’s Hair／Amber(80’s)

Kimberly’s Make up ／Emily

Kimberly’s Hair／Kai

Sponsor／PRADA、 Miu Miu、Maje、Sandro、MSGM、H&M

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