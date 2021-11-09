11月書單推薦！《職場又不是沙發》句句真心　選對老闆努力才有意義

文／職場人

再過不久我們就要迎接全新的一年，回顧2021一整年，職場人在工作上是否完成了年初設定的目標？又或者達成了什麼預料之外的成就呢？本月編輯一樣為大家精選了10本新書推薦，趕緊挑一本讀讀，順便回顧今年、計畫明年！

11月書單推薦1：《好命整理》

「物品的價值，來自於你給出的定義；人生的價值，來自你怎麼看待自己！」職場人知道整理也是一種養生之道嗎？《好命整理：從衣、鞋、床、包建構自我價值，活出每一個當下》，每一個行為都是與自己的內心對話，每一個整理，都只屬於當下的自己，當你願意開始思考，就有機會重新解構人生。

11月書單推薦2：《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？》

「寧願在高處凍死，也不要在平地取暖！」市面上職場相關書籍眾多，而《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？》一書不說教，而是要教你怎麼「搞定老闆這種麻煩的生物」，面對老闆我們都應該要先選擇、再努力，因為選對老闆才會讓努力有意義，雖然這本書用詞犀利，卻句句真心、實用！

11月書單推薦3：《秒讚》

為什麼大家腸思枯竭想不出好文案，別人隨口一說就是金句？《秒讚》由人稱奧美文案女王的林桂枝所著，書中特別從影片、社群媒體、海報、電商、品牌等面向切入，教你如何掌握所有廣告最終的媒體：大腦，發想出有效、攻心的犀利文案，如果職場人的工作內容也是和文案相關，絕對不能錯過這本！

11月書單推薦4：《看穿雇用潛規則，立刻找到好工作》

求職怎麼挑公司？面試怎麼談判？在職怎麼爭取調薪、升遷？轉職怎麼越轉越超值？職場人應該也都曾經對這些問題感到迷惘過，《看穿雇用潛規則，立刻找到好工作》由人資莫莉直接解答，像是中英文履歷和LinkedIn如何寫、挖掘職能關鍵字、人力銀行投遞技巧等，最精華的職場寶典趕緊入手！

11月書單推薦5：《意見不同，還是可以好好說》

「歧見就像雜草，從來不會完全消失，吵贏了也不會真正改變其他人的想法。」職場上我們難免會遇見意見不同的人，當期望與現實不符，就會引起我們的焦慮，甚至暴走和爭執，其實這是自己心裡有隱而未見的因子，透過《意見不同，還是可以好好說》一書，改善5%的溝通習慣，就能讓生活品質提升50%，團隊更有效率！

11月書單推薦6：《我在未來等你》

對現在的生活滿意嗎？ 如果給你一個機會改變自己的人生，你想回到什麼時候呢？《我在未來等你》是一本穿越時空、探討青春的勵志小說，職場人的這一生應該都歷經了考上大學、求職，最後進到一家公司，儘管領著一份不錯的薪水，過著令人稱羨的生活，但卻一點都不快樂，自己想要的人生，現在改變還來得及嗎？看看這本書也許會有不同的想法哦！

11月書單推薦7：《CEO徹夜未眠真心話》

企業營運的目的，就是要讓公司能穩定地獲利，要穩定地獲利，領導者就要學會做生意、學會帶人用人、學會管理團隊。《CEO徹夜未眠真心話》列出經營企業的7大面向，每一篇文章都有故事、有場景、有解決方案、有啟發，如果你也是老闆、管理階層，或許這本書能幫你撥雲見日。

11月書單推薦8：《職場動物園：上班族生存教戰守則！》

職場猶如叢林，想要生存下去，就得清楚明白敵人的優劣勢，並且找到自己可以決勝的關鍵點，《職場動物園：上班族生存教戰守則！透晰職場叢林，邁向成功之路》將動物的習性、「野外」生存技能套用於職場，在「職場叢林」職場人處在什麼位置。可以發揮什麼能力？又有什麼人跟工具可以被我們所用？這本書都可以找到答案。

11月書單推薦9：《投資上癮》

花了許多時間做功課，投資績效卻不見起色？經常追漲殺跌、輕信市場消息、心情隨股市起伏？《投資上癮》由「投資癮」創辦人Wade所著，一步步帶職場人釐清存錢、理財、投資、投機的基本知識，並搭配盤中操作解析各種投資策略，同時也協助建立停損停利的心態與紀律，設計自己的獲利模式讓勝率翻倍！

11月書單推薦10：《每個人都能大賺30％》

投資有賺有賠，每一次投注金錢就像是博弈一樣，《每個人都能大賺30％》由日本知名的投資部落客「奧山月仁」所著，作者從高二開始接觸股市投資，奉行著「別人慘賠我不奉陪」，建立了一套價值投資全新選股法，不用看盤、不看線圖、不炒短線，選對大漲10倍的飆股，讓你長期穩穩賺！

以上10本書推薦給大家，如果想看更多讀書心得可追蹤職場人粉專或職場人Instagram哦！

Source：博客來

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