fb ig video ETtoday search mobile

11月書單推薦！《職場又不是沙發》句句真心　選對老闆努力才有意義

>

文／職場人

再過不久我們就要迎接全新的一年，回顧2021一整年，職場人在工作上是否完成了年初設定的目標？又或者達成了什麼預料之外的成就呢？本月編輯一樣為大家精選了10本新書推薦，趕緊挑一本讀讀，順便回顧今年、計畫明年！

11月書單推薦1：《好命整理》

「物品的價值，來自於你給出的定義；人生的價值，來自你怎麼看待自己！」職場人知道整理也是一種養生之道嗎？《好命整理：從衣、鞋、床、包建構自我價值，活出每一個當下》，每一個行為都是與自己的內心對話，每一個整理，都只屬於當下的自己，當你願意開始思考，就有機會重新解構人生。

11月書單推薦2：《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？》

「寧願在高處凍死，也不要在平地取暖！」市面上職場相關書籍眾多，而《職場又不是沙發，追求舒適要幹嘛？》一書不說教，而是要教你怎麼「搞定老闆這種麻煩的生物」，面對老闆我們都應該要先選擇、再努力，因為選對老闆才會讓努力有意義，雖然這本書用詞犀利，卻句句真心、實用！

11月書單推薦3：《秒讚》

為什麼大家腸思枯竭想不出好文案，別人隨口一說就是金句？《秒讚》由人稱奧美文案女王的林桂枝所著，書中特別從影片、社群媒體、海報、電商、品牌等面向切入，教你如何掌握所有廣告最終的媒體：大腦，發想出有效、攻心的犀利文案，如果職場人的工作內容也是和文案相關，絕對不能錯過這本！

11月書單推薦4：《看穿雇用潛規則，立刻找到好工作》

求職怎麼挑公司？面試怎麼談判？在職怎麼爭取調薪、升遷？轉職怎麼越轉越超值？職場人應該也都曾經對這些問題感到迷惘過，《看穿雇用潛規則，立刻找到好工作》由人資莫莉直接解答，像是中英文履歷和LinkedIn如何寫、挖掘職能關鍵字、人力銀行投遞技巧等，最精華的職場寶典趕緊入手！

11月書單推薦5：《意見不同，還是可以好好說》

「歧見就像雜草，從來不會完全消失，吵贏了也不會真正改變其他人的想法。」職場上我們難免會遇見意見不同的人，當期望與現實不符，就會引起我們的焦慮，甚至暴走和爭執，其實這是自己心裡有隱而未見的因子，透過《意見不同，還是可以好好說》一書，改善5%的溝通習慣，就能讓生活品質提升50%，團隊更有效率！

11月書單推薦6：《我在未來等你》

對現在的生活滿意嗎？ 如果給你一個機會改變自己的人生，你想回到什麼時候呢？《我在未來等你》是一本穿越時空、探討青春的勵志小說，職場人的這一生應該都歷經了考上大學、求職，最後進到一家公司，儘管領著一份不錯的薪水，過著令人稱羨的生活，但卻一點都不快樂，自己想要的人生，現在改變還來得及嗎？看看這本書也許會有不同的想法哦！

11月書單推薦7：《CEO徹夜未眠真心話》

企業營運的目的，就是要讓公司能穩定地獲利，要穩定地獲利，領導者就要學會做生意、學會帶人用人、學會管理團隊。《CEO徹夜未眠真心話》列出經營企業的7大面向，每一篇文章都有故事、有場景、有解決方案、有啟發，如果你也是老闆、管理階層，或許這本書能幫你撥雲見日。

11月書單推薦8：《職場動物園：上班族生存教戰守則！》

職場猶如叢林，想要生存下去，就得清楚明白敵人的優劣勢，並且找到自己可以決勝的關鍵點，《職場動物園：上班族生存教戰守則！透晰職場叢林，邁向成功之路》將動物的習性、「野外」生存技能套用於職場，在「職場叢林」職場人處在什麼位置。可以發揮什麼能力？又有什麼人跟工具可以被我們所用？這本書都可以找到答案。

11月書單推薦9：《投資上癮》

花了許多時間做功課，投資績效卻不見起色？經常追漲殺跌、輕信市場消息、心情隨股市起伏？《投資上癮》由「投資癮」創辦人Wade所著，一步步帶職場人釐清存錢、理財、投資、投機的基本知識，並搭配盤中操作解析各種投資策略，同時也協助建立停損停利的心態與紀律，設計自己的獲利模式讓勝率翻倍！

11月書單推薦10：《每個人都能大賺30％》

投資有賺有賠，每一次投注金錢就像是博弈一樣，《每個人都能大賺30％》由日本知名的投資部落客「奧山月仁」所著，作者從高二開始接觸股市投資，奉行著「別人慘賠我不奉陪」，建立了一套價值投資全新選股法，不用看盤、不看線圖、不炒短線，選對大漲10倍的飆股，讓你長期穩穩賺！

以上10本書推薦給大家，如果想看更多讀書心得可追蹤職場人粉專職場人Instagram哦！

Source：博客來

【延伸閱讀】

8月書單推薦｜不勉強自己，把日子過成喜歡的樣子

10月書單推薦｜在不夠完美的人生裡，我允許自己軟弱卻依然認真生活

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 書單, 閱讀

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心

水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效 「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶 Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」 堅果要多吃！網搜抗落髮「6類食物」，幫你養出豐盈髮量 噓寒問暖別被騙！網揭「渣男起手式」，能躲多遠是多遠 氣溫急降！一人345元就可以泡到美人湯＋下午茶超划算 「怪獸電力公司爆米花桶」太Ｑ了吧！　小門打開有驚喜、背面更可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面