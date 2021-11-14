超準測驗「被老闆開除後第一念頭」　看出你的「工作成功機率」

文／職場人

每個人與生俱來都有不同的性格，在不同場合扮演的角色也不同，你在職場上是具有企圖心的人，還是只想安份守己，其實主管都默默看在眼裡！你還不清楚自己的性格表現嗎？透過下方心理測驗，來看看你在職場上「工作成功概率」是多少吧！

某天，你無預警地被老闆開除，一瞬間失去了自己的夢想工作，此時你對老闆有什麼想法呢？

A.氣到快失去理智

B.覺得受挫想哭

C.提出質疑，積極表達意見

D.寧願自己先提出提呈，也不想被資遣

選好了嗎？往下看解答吧！

▲看你在職場上「工作成功概率」是多少？ （圖／pixabay，下同）



選A的人



選A的人工作成功機率為「95%」，在職場上其實你很用「自己的感覺」在工作，同時你的拼勁、幹勁也是氣勢十足，常常給人工作狂、殺氣騰騰的感覺，如果方向對了，其實你是很有機會晉升或加薪的。

選B的人



選B的人工作成功機率為「25%」，無論是在辦公室還是在工作中，你都會是一個非常受歡迎的角色，雖然顯現出你很有耐心，但其實也代表著你的個性極為壓抑，對周遭環境多保持著忍、忍、忍的態度，即使工作吃虧也不願說出，若遇到不良老闆可能會淪為被壓榨。

選C的人



選C的人工作成功機率為「50%」，你是一位有自己主見的人，但卻缺乏了實際的行動力，如果你在職場上或工作中可以遇到一位執行力強的人，對你的職涯會非常有幫助，因為你們剛好相呼搭配，一邊是有出色想法和計劃能力，一邊是有超強行動力！

選D的人



選D的人工作成功機率為「70%」，雖然你的耐性可能不算好，但是做事非常仔細，可說是完美主義者。即使你的工作量很多，你還是會把每件事做到最好，加上你很獨立，所以即使是自己創業也不用擔心，成功機率很大！

壓力是任何工作都會有的一部分，人們很容易認為在職場上想成功就要把委屈憋在心裡，其實並不然，有時和職場人適時地溝通，其實也是認識彼此、促進交流的大好機會哦！

Source：占TV NEWS

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