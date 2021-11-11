「黑蜂窩紋不沾鍋」下殺2.2折才899元！不挑爐子、鍋鏟好實用

文／C編

居家用品既要注重質感，如果有特價也要把握，不需多花冤枉錢，「Her森森」推出「日用熱銷」899元起，有不沾炒鍋、衣物殺菌液、牙線棒、濾水壺等等，包準可以打造完美的居家空間，創造幸福質感生活。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼



▲日用熱銷品最低899元起，點我搶購。

德國熱銷鈦黑蜂窩紋不沾炒鍋32cm（滿花含鍋蓋）【附贈304不鏽鋼保鮮餐盒350ml+850ml】，原價4000元、特價899元

採用全新蜂巢懸浮設計，不挑鍋鏟，做什麼菜都安心，304不鏽鋼材質具有良好的耐腐蝕性、低溫強度無熱處理硬化現象，加上多層結構炒鍋，導熱迅速均勻，適用於燃氣灶、電磁爐等多爐可用，使用輕鬆無虞，重點是下殺2.2折，實在太划算。

妙管家 衣物殺菌液1000gＸ12瓶（松木清香），原價1480元、特價1280元

受到疫情的影響，衣物在戶外歷經灰塵、髒污覆蓋，甚至穿透，一般洗劑已經不能夠滿足清潔的效果，因此專門的除菌液成為重要的單品，可以搭配洗劑一起使用，有效殺菌99.9%，並且預防細菌的孳生，幫助維持衣物潔淨清新。

3M 細滑牙線棒散裝1500支超值分享包，原價1599元、特價915元

牙刷無法清潔到牙齒相鄰的接面，因此必須使用牙線輔助，3M細滑牙線棒線體強韌、不容易起毛、分岔或是斷裂，而且材質細滑，容易進出牙縫，加上握柄經過加寬設計，施力輕鬆，而且無塑化劑、無雙酚A、無螢光劑，使用更安心。

▼ ▼ ▼點我搶超低價▼ ▼ ▼



▲日用熱銷品最低899元起，點我搶購。



德國BRITA Aluna愛奴娜3.5L濾水壺＋3入全效型濾芯（共4芯），原價2070元、特價1380元

一天一個人至少都要喝到2000c.c.的水分，才可以幫助身體代謝，不只是要喝足喝滿，水的乾淨度也非常重要，濾水壺是最便捷的用品，德國BRITA濾水壺，透過濾芯可以幫助去除水中雜質，不過一定要定期更換濾心，才能確保水質，因此一次買妥最方便。