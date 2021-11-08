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梵谷消失的名畫失而復得　躍上積家錶天天戴著藝術品

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▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶，分別呈現克林姆（左起）、梵谷與庫爾貝3位畫家名作。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

失而復得的名畫如何讓世人永遠記住？把它變成錶天天戴吧！慶祝Reverso翻轉錶誕生90周年的積家錶（Jaeger-LeCoultre），推出3款結合大明火琺瑯、微繪和扭索飾紋工藝的Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶，主視覺分別是畫家梵谷（Vincent Van Gogh）、克林姆（Gustav Klimt）、古斯塔夫庫爾貝（Gustave Courbet）曾隱匿於世數十年，直至近年才被重新發現並認定為真品的名畫。

▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲以梵谷畫作《Sunset at Montmajour》為主題的積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉錶，3,060,000元。

▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）
▲古斯塔夫庫爾貝捕捉日內瓦湖之美的《View of Lake Léman》，也成為積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉錶主視覺，3,060,000元。

積家3款Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶，各限量10只，採用微繪工藝於錶背重現梵谷2013年被鑑定為真品的《Sunset at Montmajour》（蒙馬儒的日落）、1997年失竊又被尋回的克林姆《Portrait of a Lady》（淑女肖像），以及庫爾貝所繪的《View of Lake Léman》（萊芒湖景），而顯示時間的大明火琺瑯面盤，則以百年歷史的手動車床加工出精緻的扭索飾紋，化身為能隨身佩戴的微型藝術品。

▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲積家克林姆《Portrait of a Lady》翻轉錶，3,060,000元。

愛馬仕（Hermes）的工藝錶也深受收藏家喜愛，新款Arceau The Three Graces工藝腕錶，再度從絲巾圖案擷取靈感，選擇與品牌合作多年的英國藝術家Alice Shirley去年設計的長頸鹿絲巾，於面盤重現其可愛模樣，工藝師運用195片來自美國胡桃木與楓木、歐洲梧桐樹等木種的小木片，鑲嵌出模樣靈動、毛皮栩栩如生的長頸鹿，再以砂金石為背景，並微繪花草於其上，製作此精巧面盤約花費80小時才能完成。

▲▼ 積家,愛馬仕 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Arceau The Three Graces 38mm木片鑲嵌工藝腕錶，2021年定價 2,344,100元。（圖／愛馬仕提供）

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關鍵字：

積家, JAEGER LE-COULTRE, Hermes, 愛馬仕

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