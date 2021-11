梵谷消失的名畫失而復得　躍上積家錶天天戴著藝術品

▲積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶,分別呈現克林姆(左起)、梵谷與庫爾貝3位畫家名作。(圖/積家提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

失而復得的名畫如何讓世人永遠記住?把它變成錶天天戴吧!慶祝Reverso翻轉錶誕生90周年的積家錶(Jaeger-LeCoultre),推出3款結合大明火琺瑯、微繪和扭索飾紋工藝的Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶,主視覺分別是畫家梵谷(Vincent Van Gogh)、克林姆(Gustav Klimt)、古斯塔夫庫爾貝(Gustave Courbet)曾隱匿於世數十年,直至近年才被重新發現並認定為真品的名畫。

▲以梵谷畫作《Sunset at Montmajour》為主題的積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉錶,3,060,000元。



▲古斯塔夫庫爾貝捕捉日內瓦湖之美的《View of Lake Léman》,也成為積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉錶主視覺,3,060,000元。

積家3款Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures翻轉系列琺瑯腕錶,各限量10只,採用微繪工藝於錶背重現梵谷2013年被鑑定為真品的《Sunset at Montmajour》(蒙馬儒的日落)、1997年失竊又被尋回的克林姆《Portrait of a Lady》(淑女肖像),以及庫爾貝所繪的《View of Lake Léman》(萊芒湖景),而顯示時間的大明火琺瑯面盤,則以百年歷史的手動車床加工出精緻的扭索飾紋,化身為能隨身佩戴的微型藝術品。

▲積家克林姆《Portrait of a Lady》翻轉錶,3,060,000元。

愛馬仕(Hermes)的工藝錶也深受收藏家喜愛,新款Arceau The Three Graces工藝腕錶,再度從絲巾圖案擷取靈感,選擇與品牌合作多年的英國藝術家Alice Shirley去年設計的長頸鹿絲巾,於面盤重現其可愛模樣,工藝師運用195片來自美國胡桃木與楓木、歐洲梧桐樹等木種的小木片,鑲嵌出模樣靈動、毛皮栩栩如生的長頸鹿,再以砂金石為背景,並微繪花草於其上,製作此精巧面盤約花費80小時才能完成。

▲愛馬仕Arceau The Three Graces 38mm木片鑲嵌工藝腕錶,2021年定價 2,344,100元。(圖/愛馬仕提供)



