鄭浩妍「深V開到胃」氣場全開！　李政宰撞臉「乃哥」網笑翻

記者王則絲／台北報導

洛杉磯郡立美術館（LACMA）年度Art+Film 慈善晚宴，日前於美國時間6日晚間登場，現場各國眾星雲集，包括夯翻全球的韓劇《魷魚遊戲》主演演員們也到場，鄭浩妍穿著一身極深V的黑色禮服，性感、優雅，氣場全開，是現場萬眾矚目的新星，而李政宰則是穿著白色西裝，既端莊又紳士，不過大批網友卻歪樓：「超像乃哥（徐乃麟）！」

▲鄭浩妍穿著LV晚禮服出席LACMA慈善晚宴。（圖／翻攝自IG@louisvuitton）



《魷魚遊戲》在Netflix播出後受到全球的喜愛，除了主角之外，其中飾演脫北者的鄭浩妍，IG更是一舉漲粉至2千多萬，本身就是時尚超模的她，備受各大品牌喜愛，擒下眾多代言。

這回鄭浩妍出席公開活動，自然成為場上焦點，她選穿代言精品LOUIS VUITTON的黑色深V裙裝、高級珠寶亮相紅毯，禮服深V一路開到胃部，展現出她獨特的骨感魅力，肩上的蝴蝶結則增添逆齡俏皮氣息，很符合她私下的個性，高級感造型備受讚譽，許多大咖明星都搶著跟她合照，包括影星奧卡菲娜（Awkwafina）。

▲女星奧卡菲娜搶著與鄭浩妍合影。（圖／翻攝自IG@Awkwafina）

劇中飾演男主角的李政宰，當晚以GUCCI的白色絲瓜領西裝外套造型現身，合身版型顯現他修長的身材，端莊、得體且帥氣，不過髮型部分卻顯得不小心失誤了，被網友吐槽是「北韓頭」：「髮型師是不是整他？」、「粉紅色頭髮都比較帥。」且更有大批網友指出李政宰根本撞臉「乃哥」（台灣藝人徐乃麟），「超像乃哥！」、「以為看到徐乃麟」、「慈祥版乃哥」笑翻一票人。

▲李政宰被網友指出撞臉「乃哥」。（圖／達志影像）



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