SEPHORA官網進軍台灣！必買TOP 5單品快趁88折優惠下手

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自官網

連鎖化妝品店舖SEPHORA進軍台灣，不以實體店面的形式，透過網路商城在10月底登陸，台灣女孩可以透過網購下單化妝品，就可以直接寄送到台灣，包括杜拜的彩妝品牌HUDA BEAUTY、美國彩妝Tarte、美國化妝品Anastasia都能買到，終於不用再找代購苦苦等候。

1970年在法國成立的SEPHORA，以販售各種彩妝、保養、香氛等化妝品，深受許多女孩的歡迎，後來被LVMH併購，在全球有超過1000家的門市，包括巴黎、米蘭、里斯本、雅典、紐約、洛杉磯、舊金山、首爾等超過28個國家的國際化都市，都可以看見其身影。

SEPHORA裡面擁有眾多品牌，不僅包含Dior、Bobbi Brown、MAKE UP FOR EVER、Charlotte Tilbury等專櫃品牌，熱門的網紅品牌HUDA BEAUTY、Anastasia、Too Faced也可以買到，當然還有自營的美妝產品系列，更是以多元的顏色、CP值超高的評價，受到很多人的歡迎。

這次登台的SEPHORA網購通路，總共引進42個品牌，包括HUDA BEAUTY、Anastasia、Hourglass、Pat McGrath Labs、ZOEVA通通都有引進，包準可以滿足美妝迷們瘋狂採購的夢想，終於不需要飛國外才能囤貨。

【必買TOP 5清單】

1.HUDA BEAUTY裸色眼影盤

由杜拜美妝YouTuber Huda Kattan成立的HUDA BEAUTY，向來以高調的顯色度，以及細膩的粉質，深受各國的粉絲喜愛，其中這盤以玫瑰裸色調搭配的眼盤，更是前所未有的時髦跟百搭，身為鐵粉一定都要擁有的一盤單品。

2.Anastasia Beverly Hills 自動眉筆

1997年在加州比佛利山成立的Anastasia Beverly Hills最經典的單品就是旗下的自動眉筆，不但顏色非常多元，畫起來筆芯流暢，顯色度恰到好處的優點，加上不貴的價格，更是很多人愛它的原因，除了眉筆還有眉膠、眉粉等各種以眉毛為主題的單品，都很值得入手。

3.CAUDALIE葡萄多酚保濕噴霧

源自於法國的保養品牌CAUDALIE以經典的葡萄多酚貫穿整系列的保養，其中最經典的單品就屬這款保濕噴霧，細緻的水霧可以幫助肌膚保濕潤澤，同時含有葡萄萃取物能夠帶給肌膚抗老滋養，噴起來非常清爽，在國外也是很受到矚目的品牌。

4.Hourglass打亮餅

如果人生只能選擇一塊打亮餅的話，Hourglass絕對是必須擁有的選擇，因為其粉質細膩，可以創造出臉部立體的輪廓，又能夠打造細緻的肌膚妝感，讓很多人都難以抗拒的光澤，收服各國女孩的心。

5.Tarte眼影盤

純素的彩妝品牌Tarte向來以實用、經典的配色為主，其中12格的眼影盤更是以大地色為主題，不管是歐美女孩還是亞洲女性都可以輕鬆駕馭，而且不貴的價格更是很多人青睞的原因，粉質服貼滋潤，一上眼就可以創造出細緻的妝感，任何女孩都應該來一盤。

▲屈臣氏公開今年度最熱賣彩妝排行榜。（圖／翻攝IG@1028_taiwan、@watsonstaiwan、@opera_cosmetics）

藥妝店是許多女孩們挖寶的好地方，但面對琳琅滿目的美妝商品，最怕挖寶不成反踩雷！別擔心，「小屈」屈臣氏就公布了2020整年度最熱賣的開架彩妝品Top 5，不只有被網友大讚「從小用到大」的骨灰級高CP蜜粉，還有紅到國外的MIT睫毛膏，快來看看還有幾個你沒用過？

Top 5：媚點光透柔焦蜜粉

輕柔細緻的粉體可自然修飾毛孔與肌膚凹凸不平，平滑肌理的同時打造如棉花糖般膨潤的細緻霧感，細緻肌膚效果備受肯定，尤其大容量和親民價格的高CP值更是受到網友喜愛的原因。

▲媚點光透柔焦蜜粉，15g，NT$350。



Top 4：1028飛激長瞬翹防水睫毛膏



1028飛激長瞬翹防水睫毛膏可說是近幾年來台灣最紅的睫毛膏代表之一。瞬翹防水定型膏體，超輕無重纖維，擁有超強定型力與無限延伸、根根分明的效果，還有適合亞洲人眼型的細緻長刷頭，用過的人都說好刷，從上市以來就好評不斷，不僅是各大美妝排行榜上常客，在美妝版、IG上也是擁有超多愛用者好評熱推，更曾熱賣到出現好幾波缺貨潮。

▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，8g，NT$390。

Top 3： 媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版-黑色



擁有超細0.01mm抗手震職人級筆尖的「小金蓋」超激細抗暈眼線液抗手震版，彈性韌度兼具的柔軟毛質筆尖，能精準控制眼線線條穩定度，使用起來更流暢，也更好操控，連睫毛根部空隙都能輕鬆填補。

▲媚比琳 超激細抗暈眼線液抗手震版-黑色，，NT$350。



Top 2：Sofina漾緁 控油瓷效妝前隔離乳進化版



Sofina漾緁控油瓷效妝前隔離乳也是口耳相傳、超多人熱推的開架神品！原版就已經是許多小資女心中的高CP妝前乳，後來又推出的進化版再強化高效控油效果，更加延緩出油及提升持妝度，且能修飾毛孔、膚色不均，呈現明亮勻透好膚質，從推出以來也常霸佔熱賣排行。

▲Sofina 漾緁 控油瓷效妝前隔離乳進化版，25ml，NT$350。

Top 1：惹我清爽吸油蜜粉



擁有清爽薄透的使用感和基本定妝控油效果，加上很好入手的超實惠價格，惹我清爽吸油蜜粉可說是許多女孩剛接觸化妝，第一個使用的蜜粉餅，加上粉質細膩、顏色自然，不上妝也能使用，還有防曬效果，這麼多年來不用打廣告也默默持續熱賣。

▲惹我 清爽吸油蜜粉，3.5g，NT$160。