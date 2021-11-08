歐陽娜娜撞衫「陸第一超模」糗了！身材殘酷對比　網：精品變網拍





▲歐陽娜娜（左）撞衫大陸超模何穗 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜演藝事業相當亮眼，更深受時尚品牌青睞，日前她為GIVENCHY 紀梵希帶貨拍攝美照，身穿亮紫色西裝外套現身，不料撞衫了大陸第一超模何穗，兩人穿著同款造型畫面曝光，引起網友熱議。

▲歐陽娜娜帶貨秋冬CUT OUT手袋系列 。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜今年剛升格GIVENCHY 紀梵希品牌大使，不斷為品牌拍攝美照帶貨，其中一套造型，她身穿尺寸偏大的oversize淡紫色西裝外套，以鮮艷色系彰顯少女氛圍，緊接著搭配黑色短裙與短靴，露出白皙美腿，並拎著秋冬CUT OUT手袋系列，試圖打造出率性氣息。

▲何穗曬出逆天長腿 。（圖／翻攝自微博）

而眼尖網友發現，有「大陸第一超模」之稱的何穗，也巧合與歐陽娜娜演繹同款造型，可以說是全身撞衫一波，唯一區別僅在於包款選色差異。另外何穗身高177cm，超模級身材不需要多說，硬是將半短裙穿出超短裙效果，一雙逆天長腿更是無意間搶鏡，讓網友驚呼：「何穗身材絕了」、「歐陽娜娜穿出網拍風」、「真的精品變網拍了」、「超模果然是沒辦法超越」。

►柯佳嬿全身撞衫孫藝真！女神氣場「獲官方認證」網：國際級比美



►Jisoo「扮成Lisa」超濃妝認不出！本尊在一旁網驚：撞臉等級