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營養師教減脂食物「紅綠燈選擇法」　紅燈食物高熱量超NG

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▲▼營養師曝減脂食物「紅綠燈選擇法」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師教「紅綠燈原則」挑選減脂食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

想要減肥，除了多運動消耗熱量，飲食控制也很重要，尤其是食物的選擇更是一大關鍵，小心別吃到高熱量高油脂食物讓你功虧一簣。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就以「紅綠燈」為概念，列出可以天天吃的「綠燈食物」、可偶爾適量吃的黃燈食物和最好避免的「紅燈食物」，照著這套「紅綠燈原則」選擇食物，輕鬆避免踩雷。

▲▼營養師曝減脂食物「紅綠燈選擇法」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃綠燈食物

基本上熱量較低，且營養密度高的天然原型食物，天天吃都可以，像是全穀雜糧類包含燕麥、地瓜、未精緻穀類；蛋、豆製品、新鮮肉類，尤其首選雞肉、魚肉，還有綠葉蔬菜、芭樂、奇異果等新鮮蔬果。

▲▼營養師曝減脂食物「紅綠燈選擇法」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃黃燈食物

有加油、糖調味，油糖含量稍高，但基本上還可以接受，營養密度適中，控制份量、偶爾適量吃，也可以吃到營養素。像是炒飯炒麵、麵包吐司，內臟類食材、火鍋料、純果汁、醃漬蔬菜等。

▲▼營養師曝減脂食物「紅綠燈選擇法」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃紅燈食物

像是餅乾、薯片、蛋糕等各式甜點零食或飲料，香腸、培根、雪花肉、肥肉等加工醃漬肉品或高脂肉類，甚至是果乾、炸蔬菜等都是紅燈食物，這些食物雖然很香很好吃，但大都為加工食品，且會加大量的糖或油，導致熱量超高，變成空熱量食物，最好盡量避免，建議每個月要小於3次。

▲▼營養師曝減脂食物「紅綠燈選擇法」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖也補充，像是雞尾椎、豬頭皮、牛五花、豬五花、牛小排、松阪（豬頸肉）、豬腳等都是高熱量、高油脂肉類，減脂時或體重控制的人都要注意攝取份量。減脂時首選的低熱量肉類包含板腱肉、牛腱、牛後腿肉、肋眼（沙朗）、雞里肌、雞胸去皮、雞腿、豬後腿肉、豬腰內肉、腱子肉、嘴邊肉等。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 飲食, 食物, 選擇, 秘訣, 營養師

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