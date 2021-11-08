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可恣意轉動錦鯉珠寶好生動　搭配專屬瓷碗秒變華麗擺件

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▲▼ JHENG JEWELLERY,Qeelin 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY漸層黃寶石翡翠雙錦鯉戒指，具可轉動設計，919,600元。（圖／JHENG JEWELLERY提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣具百年金工歷史、進而成立品牌的JHENG JEWELLERY，持續創作具東方味的珠寶，最新作品以錦鯉為主題，8件設計均展現魚兒流暢線條、充滿生命力的模樣，輔以水的意象，栩栩如生，當中4件作品更採獨特可轉動設計，可恣意轉動魚身，變化出不同的嬉戲姿態。

▲▼ JHENG JEWELLERY,Qeelin 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY天然巴洛克珍珠蛋白石錦鯉胸墜774,400元。

錦鯉在華人世界具吉祥寓意，JHENG JEWELLERY精心雕琢魚兒姿態，以鑽石、冰翡、蛋白石等寶石密鑲出片片魚鱗，再點綴珊瑚、翡翠展現獨有的斑紋，無論是單隻或成雙追逐的模樣都十分生動，不僅是珠寶可穿戴搭配，品牌同時附上專屬瓷碗，可做為居家陳列的精緻擺件。

▲▼ JHENG JEWELLERY,Qeelin 。（圖／公關照）

▲JHENG JEWELLERY天然黃鑽石珊瑚雙錦鯉胸墜，1,738,000元。

華人珠寶品牌Qeelin旗下Qin Qin系列，則將諧音中既有代表美好姻緣的「金玉良緣」、又帶有「金玉滿堂」與「年年有餘」之意的金魚，打造生動的金魚造型珠寶，部分吊墜與耳環更令人驚喜，因為魚口中設置小型磁石，當兩隻金魚墜靠近時，竟會玩「親親」，當然也可能兩隻魚相斥，逗趣可愛。

▲▼ JHENG JEWELLERY,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin Qin Qin 18K玫瑰金鑽石及綠松石吊墜，105,000元。（圖／Qeelin提供，以下同）

▲▼ JHENG JEWELLERY,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin_Petite Qin Qin 18K玫瑰金鑽石、紅寶石及紅瑪瑙手鍊，61,500元。

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關鍵字：

JHENG JEWELLERY, Qeelin

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