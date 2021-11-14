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莫莉帶貨新手袋「性感腹肌」超搶鏡　甜辣小可愛穿搭就配這3款包

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編輯／Beverly

身材火辣的時尚KOL莫莉以獨特，帶有個人特色的穿衣風格，引領時尚潮流，更是台灣數一數二的帶貨女王。近日在IG曬出度假美照，穿著西裝外套搭配超萌白色毛毛小可愛，辣曬性感腹肌，素色穿搭讓手上的包包更吸睛，別以為只是一款普通的老花包，莫莉手上拎的正是Salvatore Ferragamo 2021春夏系列的最新Trifolio手袋！

莫莉近期抓住空閒時間到南台灣度假，表示到了這裡之後才發現自己帶錯衣服，但依舊敬業的曬出火辣穿搭。莫莉穿著寬鬆的西裝外套，搭配貼合腰線的白色毛毛小可愛，拎著Ferragamo老花腋下包，而緊實的「腹肌腺條」卻搶走不少目光。

▲莫莉曬包。（圖／翻攝自IG@molly_chiang，@madelame，@brunabear，Ferragamo官網，@Prada官網）

▲莫莉曬新包，腹肌太吸睛。（圖／翻攝自IG@molly_chiang、Ferragamo官網）

佈滿Ferragamo老花的Trifolio手袋可肩背也可手提，不僅百搭也很實用，巨大容量非常適合休閒出遊，更是上班、約會的最佳首選。美國知名女星曼德萊娜佩奇（Madelaine Petsch）著用也超級好看，雖然兩人都走性感路線，但演繹方式相當不同，Trifolio老花完美呈現莫莉剛柔兼具的個人風格，絕對必收。

▲莫莉曬包。（圖／翻攝自IG@molly_chiang，@madelame，@brunabear，Ferragamo官網，@Prada官網）

▲莫莉與瑪德萊娜佩切著用同款包，演繹不同風格。（圖／翻攝自IG@molly_chiang，@madelame）

另一套莫莉換上帥氣皮外套加黑底白條小可愛，手上拎的正是Prada的織花針織皮革包。低調的黑白配色，搭配復古可愛的針織花紋，非常適合冬季使用，想學習莫莉帥氣又可愛的穿搭，你還在等什麼呢？

▲莫莉曬包。（圖／翻攝自IG@molly_chiang，@madelame，@brunabear，Ferragamo官網，@Prada官網）

▲Prada織花針織包同樣百搭，可愛不顯老。（圖／翻攝自IG@molly_chiang，@brunabear）

白色毛毛小可愛不只超適合老花包，連拋光感手袋都能輕鬆駕馭。同樣穿著寬鬆西裝外套，將褲子換成與白色毛毛小可愛同色系的合身高腰褲，整體看上去仙氣十足，搭配Prada Cleo系列的迷你手袋，讓莫莉比水豚君還俏皮可愛。

▲莫莉曬包。（圖／翻攝自IG@molly_chiang，@madelame，@brunabear，Ferragamo官網，@Prada官網）

▲莫莉瘋狂帶貨，水豚君也愛Cleo拋光迷你包。（圖／翻攝自IG@molly_chiang，@Prada官網）

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關鍵字：

莫莉, 穿搭, 度假穿搭, 秋天穿搭, Ferragamo, Prada, 包包

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