HOLAX漫威居家聯名黑色有型　康寧小熊維尼療癒冬夜





▲秋冬聯名居家商品，陽剛與療癒均有。（圖／HOLA、康寧餐具提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在秋冬氣氛極速發酵的時刻，居家也推出多款聯名商品，讓消費者打造秋冬風格，HOLA首度與英雄漫畫漫威推出聯名，極具陽剛的設計搭配黑灰主色，保有赤子心之外也能很有型；美國康寧餐具則推出小熊維尼杯組，超經典的畫風讓充滿暖意的時刻，也能有些許稚時情懷。

▲直立面紙盒-美國隊長，原價599元，特價499元。（圖／HOLA提供）

HOLA今年與漫威推出28款居家聯名商品，揮別過往聯名常見的可愛風格，以經典紅黑詮釋英雄氣息，主要角色包括美國隊長、鋼鐵人、雷神索爾及黑豹等英雄融入設計中，全系列商品於11／11正式開賣，單品售價599元起。

▲浮雕點心盤-鋼鐵人，原價699元，特價499元。（圖／HOLA提供）

▲水泥感桌鐘-鋼鐵人，原價2,180元，特價1,980元。（圖／HOLA提供）

業者表示，該款聯名以英雄角色剪影與經典標幟，表現出簡約不浮誇的風格，讓童味降低並提高質感，是款「大人風的英雄聯名」，無論將單品擺放在臥室、客廳、餐桌、辦公桌或車內都很適合，為搶攻男性客群，本次新開發品項增加車用單品「造型風口香氛」；因應冬季需求，亦推出高質感木柄保溫壺，11／11至11／14開賣首五日，全館消費滿額1,111元，就能用199元加購漫威金屬手機架擺飾。

▲造型風口香氛-鋼鐵人/美國隊長，原價1,280元，特價899元。（圖／HOLA提供）

▲漫威金屬手機架擺飾。（圖／HOLA提供）

而康寧餐具也推出旗下最新小熊維尼聯名壺杯組，要讓使用者在寒冬中好好品上一杯溫暖熱飲，此外還加碼點心碗及方盤餐具，不但可享夢幻下午茶，還能大玩萌感療癒一下，針對1111購物檔期，也推出最低5.4折的優惠方案，直接購買「小熊維尼系列杯壺組」還會贈送收藏版彩盒，送禮跟自己收藏都很方便，單品組合價1,980元起。

▲小熊維尼聯名壺杯組，售價1.980元起。（圖／康寧提供）