fb ig video ETtoday search mobile

HOLAX漫威居家聯名黑色有型　康寧小熊維尼療癒冬夜

>

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲秋冬聯名居家商品，陽剛與療癒均有。（圖／HOLA、康寧餐具提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在秋冬氣氛極速發酵的時刻，居家也推出多款聯名商品，讓消費者打造秋冬風格，HOLA首度與英雄漫畫漫威推出聯名，極具陽剛的設計搭配黑灰主色，保有赤子心之外也能很有型；美國康寧餐具則推出小熊維尼杯組，超經典的畫風讓充滿暖意的時刻，也能有些許稚時情懷。

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲直立面紙盒-美國隊長，原價599元，特價499元。（圖／HOLA提供）

HOLA今年與漫威推出28款居家聯名商品，揮別過往聯名常見的可愛風格，以經典紅黑詮釋英雄氣息，主要角色包括美國隊長、鋼鐵人、雷神索爾及黑豹等英雄融入設計中，全系列商品於11／11正式開賣，單品售價599元起。

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲浮雕點心盤-鋼鐵人，原價699元，特價499元。（圖／HOLA提供）

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲水泥感桌鐘-鋼鐵人，原價2,180元，特價1,980元。（圖／HOLA提供）

業者表示，該款聯名以英雄角色剪影與經典標幟，表現出簡約不浮誇的風格，讓童味降低並提高質感，是款「大人風的英雄聯名」，無論將單品擺放在臥室、客廳、餐桌、辦公桌或車內都很適合，為搶攻男性客群，本次新開發品項增加車用單品「造型風口香氛」；因應冬季需求，亦推出高質感木柄保溫壺，11／11至11／14開賣首五日，全館消費滿額1,111元，就能用199元加購漫威金屬手機架擺飾。

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲造型風口香氛-鋼鐵人/美國隊長，原價1,280元，特價899元。（圖／HOLA提供）

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲漫威金屬手機架擺飾。（圖／HOLA提供）

而康寧餐具也推出旗下最新小熊維尼聯名壺杯組，要讓使用者在寒冬中好好品上一杯溫暖熱飲，此外還加碼點心碗及方盤餐具，不但可享夢幻下午茶，還能大玩萌感療癒一下，針對1111購物檔期，也推出最低5.4折的優惠方案，直接購買「小熊維尼系列杯壺組」還會贈送收藏版彩盒，送禮跟自己收藏都很方便，單品組合價1,980元起。

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲秋冬聯名居家商品。（圖／HOLA、康寧餐具攝）

▲小熊維尼聯名壺杯組，售價1.980元起。（圖／康寧提供）

關鍵字：

HOLA, 小熊維尼, 聯名, 居家, 漫威, 康寧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

人前人後差超多！雙面人星座Top3，說一套做一套，離遠遠最好 「你現在多懶散，以後就有多悽慘」，12條「超狠金句」瞬間罵醒你 心測「動物園最想照顧哪一區」　看出這間公司和工作是否適合你？ NIKE「雙11快閃優惠」來了！鞋款下殺5折、運動內衣8百元有找 精緻女生這樣做！「7個好習慣」讓皮膚變好，你平常做了幾個？ 水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面